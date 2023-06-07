Почти четверть водителей готовы отказаться от ОСАГО. И вот почему

7% признались, что и сейчас не покупают «автогражданку».

Примерно четверть российских водителей готовы отказаться от оформления полиса ОСАГО, если цены на страховку продолжат расти, показал социологический опрос, проведенный Национальным автомобильным союзом (НАС).

В случае повышения стоимости полиса ОСАГО на 10% часть водителей – 22% – готовы отказаться от его оформления. Еще 7% опрошенных признались, что уже ездят без страховки.

Вице-президент НАС Антона Шапарина считает, это говорит о том, что система ОСАГО находится под угрозой. С одной стороны, тарифы растут, с другой – размеры компенсации не покрывают убытки пострадавших в ДТП. Возникают трудности в покупке страховки определенными категориями водителей. На этом фоне автомобилисты просто не видят смысла в оформлении страховки.

Выход из этой ситуации в НАС видят в реформе системы обязательного страхования и пересмотре принципов формирования тарифов. Как вариант – предлагают ввести государственное страхование ОСАГО.

Если автовладельцы массово начнут отказываться от ОСАГО, страдать будут добросовестные водители, имеющие страховку. Они-то полис купили, но если у виновника аварии его нет, то рассчитывать на компенсацию по ОСАГО они не могут. Требовать возмещения ущерба придется непосредственно с виновника аварии или через суд, что всегда непросто.

Опрос проводили во всех регионах России, в нем приняло участие более 1 тыс. автомобилистов. Из них 73% – мужчины, 27% – женщины.

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Источник «Известия»

Фото: Александр Рюмин/ТАСС