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Почти четверть водителей готовы отказаться от ОСАГО. И вот почему

7% признались, что и сейчас не покупают «автогражданку».

За РулемСроки ремонта по ОСАГО увеличат

Примерно четверть российских водителей готовы отказаться от оформления полиса ОСАГО, если цены на страховку продолжат расти, показал социологический опрос, проведенный Национальным автомобильным союзом (НАС).

В случае повышения стоимости полиса ОСАГО на 10% часть водителей – 22% – готовы отказаться от его оформления. Еще 7% опрошенных признались, что уже ездят без страховки.

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Вице-президент НАС Антона Шапарина считает, это говорит о том, что система ОСАГО находится под угрозой. С одной стороны, тарифы растут, с другой – размеры компенсации не покрывают убытки пострадавших в ДТП. Возникают трудности в покупке страховки определенными категориями водителей. На этом фоне автомобилисты просто не видят смысла в оформлении страховки.

Выход из этой ситуации в НАС видят в реформе системы обязательного страхования и пересмотре принципов формирования тарифов. Как вариант – предлагают ввести государственное страхование ОСАГО.

Если автовладельцы массово начнут отказываться от ОСАГО, страдать будут добросовестные водители, имеющие страховку. Они-то полис купили, но если у виновника аварии его нет, то рассчитывать на компенсацию по ОСАГО они не могут. Требовать возмещения ущерба придется непосредственно с виновника аварии или через суд, что всегда непросто.

Опрос проводили во всех регионах России, в нем приняло участие более 1 тыс. автомобилистов. Из них 73% – мужчины, 27% – женщины.

Источник «Известия»

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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