За превышение скорости стали реже отбирать права

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К такому результату привел запрет на использование инспекторами ручных радаров для измерения скорости, введенный в прошлом году по решению главы МВД В России.

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Число граждан, наказанных судами за превышение скорости по ст. 12.9 КоАП, в той части, где речь идет о санкциях за превышение лимита более чем на 60 км/ч (п. 4,5 и 7), в 2022 году существенно сократилось.

Штрафами отделались чуть более 1 тыс. человек, лишено прав — 245. Это вдвое меньше, чем в 2021 году (2,2 тыс. штрафов и чуть больше 500 лишений соответственно).

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Основная часть нарушений скоростного режима фиксируется с помощью камер: штрафы (до 5 тыс. руб.) рассылаются по почте автовладельцам. Если скорость превышена на 60 км/ч (или больше), инспектор вправе направить материалы в суд, который оштрафует водителя или лишит его прав. При этом ГИБДД должна предоставить данные о фиксации камерой, но, согласно законодательству, не автоматической.

С учетом отказа ГИБДД от применения камер-детекторов такая мера наказания, как лишение прав за превышение скорости свыше 60 км/ч, фактически перестает работать, отмечают эксперты. Теперь их можно наказать максимум штрафом в 2,5 тыс. руб. (с учетом скидки).

В МВД не стали комментировать, из-за чего произошло смягчение наказания, отметив лишь, что «с учетом активно развивающейся инфраструктуры фотовидеофиксации нарушений отмечается положительная тенденция, связанная с формированием законопослушного поведения граждан».

Источник: «Коммерсант»

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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