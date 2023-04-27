В России медленно снижается аварийность — виноваты санкции

Хуже всего с аварийностью в восточных регионах страны.

В 2022 году на дорогах страны зарегистрировано 126 705 (-5%) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 172 (-4,7%) человека и получили ранения 159 635 (-4,9%) человек. Об этом говорится в отчете об аварийности в РФ за 2022 год Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России.

Однако уровень аварийности в стране по-прежнему остается высоким, и этому способствует ряд факторов.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В частности, введение международных экономических санкций в отношении России. Дороги оказались не готовы к нашествию грузовиков, которые теперь массово движутся не за запад, а в сторону азиатских стран: Турции, Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Китая.

В итоге основные транспортные артерии стали работать с перегрузкой, увеличились пробеги транспортных средств.

Есть и другие показатели, которые негативно влияют на аварийность. Автопарк за год вырос всего на 0,5%, тогда как прежде ежегодно прирастал на 1,4–1,9%. С учетом сложившейся ситуации перспективы обновления парка ТС вызывают опасения: уже сейчас 25,6% (13 млн) легковых автомобилей, 41,1% (2,7 млн) грузовиков, 22,9% (0,2 млн) автобусов и 80,6% (1,9 млн) мотоциклов на территории РФ старше 15 лет.

Дряхлость автопарка не может не отражаться на аварийности: чем старше машина, тем выше тяжесть последствий ДТП. Свою негативную лепту вносит и приобретение «альтернативных» менее качественных запчастей (новые качественные подорожали на 25–70%).

Также ведомство обращает внимание на рост экспорта в страну праворульных автомобилей, которые в эксплуатации опаснее леворульных.

«…создавшиеся условия экономической турбулентности, перестроения социальных и транспортных цепочек, а также сохранение проблем, с которыми столкнулась транспортная система в 2022 году, продолжат оказывать свое негативное влияние на состояние безопасности движения», — говорится в отчете НЦ БДД.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: АГН «Москва»