Нейросети вообразили и нарисовали КАМАЗ будущего

Мы дали задание чат-боту ChatGPT, и нейросеть Kandinsky 2.1 отрисовала в деталях.

Всегда хочется заглянуть в будущее, а кто, как не искусственный интеллект, может знать о нем больше, чем мы? Поэтому дали задание искусственному интеллекту ChatGPT (разработан компанией OpenAI) сгенерировать описание модели КАМАЗа будущего, а Kandinsky 2.1 (нейросеть «Сбера»), руководствуясь подставленным описанием, нарисовала, как она видит будущее автогиганта.

Цитируем, что нам выдал по нашему запросу ChatGPT (в сокращенном варианте, так как «воды» нейросеть льет много):

«Одной из главных тенденций в автопроме является развитие автономных технологий, и вероятно, что КАМАЗ также будет внедрять их в свои грузовики. Это может включать системы автоматического управления, датчики для определения расстояний и скоростей других автомобилей на дороге, а также другие инновационные технологии для обеспечения безопасности водителя и окружающей среды.

Также будущие модели КАМАЗа, вероятно, будут оснащены более эффективными двигателями, работающими на более чистом топливе, что снизит уровень выбросов вредных веществ и повысит экономичность.

Кроме того, будущие модели КАМАЗа будут иметь улучшенную кабину водителя с новыми функциями удобства и комфорта. Такие как новые системы информации и развлечения, более удобные и эргономичные сидения, а также более просторные и функциональные интерьеры.

Наконец, КАМАЗ также может улучшить дизайн своих грузовиков в будущих моделях, что сделает их более привлекательными для потенциальных покупателей. Это более современные и эстетически приятные формы кузовов, новые варианты окраски и другие дизайнерские инновации.

Возможно, будущие модели КАМАЗа будут иметь более инновационные световые элементы, такие как светодиодные фары и задние фонари, которые обеспечивают яркое и эффективное освещение при меньшем энергопотреблении».

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Цитата: ChatGPT

Фото: Kandinsky 2.1