Нейросети вообразили и нарисовали КАМАЗ будущего
Всегда хочется заглянуть в будущее, а кто, как не искусственный интеллект, может знать о нем больше, чем мы? Поэтому дали задание искусственному интеллекту ChatGPT (разработан компанией OpenAI) сгенерировать описание модели КАМАЗа будущего, а Kandinsky 2.1 (нейросеть «Сбера»), руководствуясь подставленным описанием, нарисовала, как она видит будущее автогиганта.
Цитируем, что нам выдал по нашему запросу ChatGPT (в сокращенном варианте, так как «воды» нейросеть льет много):
«Одной из главных тенденций в автопроме является развитие автономных технологий, и вероятно, что КАМАЗ также будет внедрять их в свои грузовики. Это может включать системы автоматического управления, датчики для определения расстояний и скоростей других автомобилей на дороге, а также другие инновационные технологии для обеспечения безопасности водителя и окружающей среды.
Также будущие модели КАМАЗа, вероятно, будут оснащены более эффективными двигателями, работающими на более чистом топливе, что снизит уровень выбросов вредных веществ и повысит экономичность.
Кроме того, будущие модели КАМАЗа будут иметь улучшенную кабину водителя с новыми функциями удобства и комфорта. Такие как новые системы информации и развлечения, более удобные и эргономичные сидения, а также более просторные и функциональные интерьеры.
Наконец, КАМАЗ также может улучшить дизайн своих грузовиков в будущих моделях, что сделает их более привлекательными для потенциальных покупателей. Это более современные и эстетически приятные формы кузовов, новые варианты окраски и другие дизайнерские инновации.
Возможно, будущие модели КАМАЗа будут иметь более инновационные световые элементы, такие как светодиодные фары и задние фонари, которые обеспечивают яркое и эффективное освещение при меньшем энергопотреблении».
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Цитата: ChatGPT
Фото: Kandinsky 2.1
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