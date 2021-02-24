Слухи о том, что любой штраф за «среднюю скорость» можно отменить, обратившись в суд, не утихают. Действительно ли такие штрафы незаконны и оспорить их не составит никакого труда?

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Напомним, что штрафы за превышение скорости на определенном участке дороги, а не в конкретной ее точке, выписываются на основании показаний парных комплексов фиксации. Они отмечают время проезда транспортного средства под одной камерой, а затем засекают время проезда под второй. Таким образом, «зная» расстояние от камеры до камеры, высчитывается средняя скорость автомобиля или иного транспортного средства. Если получится так, что она превышает установленное ограничение более чем на 19 км/ч, то владелец машины получит предусмотренный КоАПом штраф.

На сегодняшний день на дорогах России установлено более тысячи таких парных комплексов фиксации. Они работают, например, в Татарстане, Смоленской и Московской областях. При этом споры о законности штрафов за «среднюю скорость» не прекращаются с 2013 года. Дошло до того, что в конце 2019 года Государственная дума приняла законопроект о запрете штрафов за «среднюю скорость», но только в первом чтении. С тех пор о законопроекте и его судьбе ничего не известно.

Чтобы внести ясность в вопрос, издание «За рулем» обратилось за комментарием к компетентному специалисту, который расставил все точки над «i» и привел немало интересных аргументов и фактов.

— В первую очередь хотелось бы разобраться с самим понятием «штраф за среднюю скорость». Его часто употребляют, и это может вводить в заблуждение. На самом деле никакого нового вида штрафов «за среднюю скорость» не существует. На основании данных с камер на среднюю скорость, как и с камер на мгновенную, устанавливают сам факт превышения скорости. Камера на мгновенную скорость измеряют ее на очень маленьком отрезке — том, который находится в поле ее зрения. Средняя скорость измеряется на более длинном промежутке — на отрезке между двумя камерами. Причем этот последний способ измерения скорости в каком-то смысле выгоднее для водителей: если вы случайно нарушили скоростной режим, например, идя на обгон, то вы можете сбавить скорость на следующем отрезке и не получите штрафа. КоАП регламентирует виды нарушений ПДД, но не методы контроля за их соблюдением. Поэтому применение метода измерения средней скорости столь же правомерно, как и мгновенной, а возражения о том, что понятия «средней скорости» нет в КоАП, не имеют под собой никакого основания. Как помнится, понятия «мгновенной скорости» там тоже нет, а ПДД однозначно запрещают водителям превышать допустимую скорость.

Тем не менее, периодически в СМИ появляются заявления о том, что существует некая тенденция на отмену штрафов с камер на среднюю скорость. Обычно ссылаются на два примера: это решение по делу Чибисова от апреля 2020 года и еще по более давнему, от декабря 2019 года, делу Баусова. Причем иск Баусова, на который очень долго ссылались как на прецедент отмены «штрафа за среднюю скорость» Верховным судом, на самом деле удовлетворен не был, штраф остался в силе. Поэтому, конечно, говорить о какой-то тенденции на основании этих данных невозможно.

Метод средней скорости самый молодой из применяющихся, во многом именно с этим связаны неправильные интерпретации правоприменения в этой области. Действительно, при разборе споров о нарушениях скоростного режима в зоне измерения средней скорости необходимо учесть большее, чем в случае с мгновенной, количество условий и обстоятельств. Приготовьтесь к тому, что вам придется доказать, что на отрезке между двумя камерами на среднюю скорость были альтернативные, более короткие объездные пути или разные скоростные режимы. Все это значит, что установщики камер нарушил технические рекомендации к их размещению, и в этом случае отменить штраф будет достаточно легко.

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Однако если ваш единственный аргумент против штрафа — это то, что средней скорости нет в КоАП, то надеяться не на что: еще в конце 2018 года Правительство РФ признало полную законность и обоснованность применения на дорогах этого метода контроля.

Водители все чаще считают, что в езде на высоких скоростях нет никакой необходимости.

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