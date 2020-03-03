Сколько можно повышать штрафы?! Это не работает на безопасность

Главред журнала «За рулем» вошел в состав рабочей группы по рассмотрению поправок в КоАП. Задача максимум — сделать «автомобильные» главы Кодекса более человечными и действенными.

Что ни день — так новая инициатива, резко влияющая на жизнь автомобилистов. В конце января обнародованы поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а в начале февраля глава Центра организации дорожного движения Москвы высказался за снижение скоростного порога в городах до 50 км/ч.

Материалы по теме Все штрафы нового КоАП — мало не покажется

Поправки к Кодексу бьют не в бровь, а в глаз. Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч предлагают увеличить в шесть раз — с 500 до 3000 рублей, а превышение на 40–60 км/ч повлечет за собой штраф в размере 10 тысяч рублей либо лишение прав на год. Предлагают ввести накопительную систему: если три раза превысил скорость на 60 км/ч, будешь лишен прав на полтора года. Если часть предложений вызывают естественное одобрение (например, ужесточение наказания за перевозку детей без автокресел и нарушение правил пересечения железнодорожных путей), то остальные пункты говорят об одном: инициаторы поправок взяли курс на повышение штрафных сборов.

Между тем в России штрафов с водителей собирают столько, что другим странам и не снилось. Полных данных за 2019 год пока нет, поэтому вот расклад за 2018‑й. В Германии на 64 миллиона машин было выписано 43 миллиона штрафов. В США на 276 миллионов авто оформили 112 миллионов штрафных квитанций. Смешно! Учитесь, американцы: в России всего 52 миллиона машин, включая грузовики, но наши водители схлопотали 131 миллион штрафов! Простым делением получаем, что на каждый автомобиль, даже ржавый, не выезжавший из гаража ни разу, было оформлено в среднем 2,5 штрафа!

Материалы по теме Глава МВД высказался против изменения нештрафуемого порога

Но нам говорят: этого мало, потому что безопаснее ­на дорогах не становится. Поэтому давайте повысим штрафы, снизим нештрафуемый порог до 10 км/ч и ограничим скорость в городах — и станет лучше!

Да, снижение разрешенной скорости в городе до 50 км/ч потенциально уменьшает риск летального исхода при столкновении с пешеходами, но до тех пор, пока пешеходы с 10 жизнями в запасе (но это не точно) будут бросаться под колеса, даже ­скорость 40 км/ч будет крайне опасна. Не пора ли активно ­штрафовать пешеходов‑нарушителей для их же пользы?

Никто толком не знает реальной отдачи, всё на рефлексах: снизим скорость — будет безопаснее. И никто не берет на себя ответственность. Например: снижаем скорость — и вот на столько-то снизится смертность. Главное — продавить «свежую» идею. Все это вместо того, чтобы вылавливать и жестко лишать (пожизненно) водительских прав умников с 600 неоплаченными штрафами, с левыми аккаунтами ­каршеринга и прочих таксистов‑беспредельщиков, которые никогда не сдадут ПДД.

Материалы по теме Мобильные камеры убрали, скорость повысили... У соседей

Возникает логичный вопрос к авторам поправок: как увеличение штрафов за скорость повлияет на снижение аварийности, например, в такси? Никак! Но борьба с нарушителями-рецидивистами, грамотная организация дорожного движения и уж тем более приведение дорог в более-менее приличное состояние требуют времени, средств, мозгов, желания работать и взваливать на себя реальную ответственность — а повысить штрафы можно простым росчерком пера.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, но почему-то не покидает уверенность, что их будут всеми силами пытаться протащить.

Я вошел в состав рабочей группы в Общероссийском народном фронте по рассмотрению предложенных поправок в КоАП. Удастся ли нам сделать «автомобильные» главы Кодекса более человечными и действенными? Пока не знаю. Но о результатах расскажу.