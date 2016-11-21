ГИБДД подвела итоги 2019 года. Штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения стало больше на 11%.

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В прошлом году было вынесено более 142 млн постановлений о назначении административного штрафа, это на 11% больше, чем в 2018 году. Из них 122,1 млн было вынесено с помощью камер.

Самым частым нарушением ПДД по-прежнему является превышение скорости — 101,8 млн постановлений (+16% к 2018 году) было выписано в 2019 году. На втором месте — несоблюдение требований знаков или разметки — 12 млн постановлений, на третьем — проезд на красный свет — 5,1 млн постановлений, 3,3 млн — за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, разъезда или обгона.

Все эти нарушения фиксируются дорожными камерами, число которых постоянно растет, этим и объясняется рост количества штрафов — не нарушать стали чаще, а администрировать лучше.

Из тех нарушений, что фиксируют инспекторы» вручную» — 2,8 млн постановлений вынесено за непристегнутые ремни безопасности или отсутствие мотошлемов, еще 2,8 млн — за управление авто без ОСАГО (+200 тыс. к 2018-му).

2,7 млн постановлений вынесено за отказ уступить дорогу маршрутным транспортным средствам или автомобилям со спецсигналами. 2,6 млн штрафов назначено за управление неисправными авто (в основном — с нарушением правил тонировки). 1,6 млн постановлений — нарушения ПДД пешеходами или велосипедистами, 1,4 млн —непропуск пешеходов или иных участников движения, 1,1 млн — нарушения правил остановки или стоянки. С 690 тыс. до 864 тыс. выросло число нарушений правил перевозки детей, пишет «Комммерсантъ», ссылаясь на материалы, предоставленные ГИБДД.

А вот пьяных за рулем стало меньше на 11% — в 2019 году инспекторы завели 308,1 тыс. дел за нетрезвое вождение. Из них в 21,3 тыс. случаев водители употребляли наркотики, в 173 тыс.- отказались от медосвидетельствования. До судов дошли 260 тыс. дел, после этого 173 тыс. граждан были лишены прав, 45,4 тыс.- арестованы, 18,5 тыс.- оштрафованы. 2,1 тыс. дел о пьяном вождении были прекращены.

Всего же в прошлом году было выписано штрафов на 106,5 млрд рублей (+8,5 к году ранее). Оплачено из них 68 млрд (+7%).

В разрабатываемом новом КоАПе предусмотрено существенное увеличение сумм штрафов. Это вызвало бурное возмущение общественности, и Минюст обещал пересмотреть цифры.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС