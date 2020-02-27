Сегодня, в 10:01 Минюст пересмотрит новый КоАП — слишком много критики В министерстве отметили, что готовящиеся поправки в КоАП, касающиеся водителей, не отвечают «запросам общества».
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КоАП следует переписать, чтобы он соответствовал запросам общества, заявили в Минюсте, для чего потребуется два месяца. При этом чиновники собираются рассмотреть предложение ОНФ — дифференцированную систему наказаний.
Проект нового КоАП подвергся всесторонней критике во время его обсуждения. Особенно им недовольны автомобилисты, для которых документ предусматривает непомерные штрафы, несопоставимые с реальными доходами. Например, штраф за превышение разрешенной скорости на 20–39 км/ч должен увеличиться с 500 до 3000 рублей — в 6 раз, и составить почти треть размера минимальной зарплаты. По этому поводу премьер-министр Михаил Мишустин
высказался весьма однозначно, раскритиковав такой подход к повышению уровня безопасности на дорогах. «Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», — приводит «Коммерсантъ» заявление заместителя главы Минюста Дениса Новака.
При этом замглавы обвинил в повышении штрафов
Министерство внутренних дел, которое настаивало на данном изменении, объясняя свою позицию тем, что это обязательно снизит уровень смертности на дорогах в результате ДТП. «Но мы точно понимаем, что кодекс не носит фискальный характер и его главная цель — не собираемость штрафов», — отметил Новак, уточнив, что необходимо развивать инфраструктуру и навести порядок в знаках и разметке.
Особое внимание уделяется и возможности обжалования выписанных штрафов онлайн, против чего, кстати,
выступило правительство. Как сказал Денис Новак, новый КоАП будет предусматривать такую возможность.
К чему приведут двухмесячные правки изменений в КоАП, мы узнаем в конце апреля — начале мая.
Также предлагается поделить водителей на «плохих» и «хороших», что отразиться на сумме выписываемых им штрафов. Фото: depositphotos.com
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