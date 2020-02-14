Правительство против водителей: оспорить штрафы онлайн будет невозможно

Судя по всему, автомобилисты не смогут оспаривать выписанные им штрафы через портал госуслуг.

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У Правительства РФ нашелся довод, чтобы не допустить возможности гражданам оспаривать штрафы без утомительной и неэффективной беготни по судам. Довод позабавит всех — это противоречит Конституции РФ.

Идея депутатов Госдумы дать людям возможность оспаривать штрафы без судов и досудебных личных обращений в подразделения ГИБДД была встречена буквально в штыки Правительством России, если судить по доводу, который был приведен.

Возможность оспаривать штрафы онлайн, а также предложенный механизм (через портал госуслуг) противоречит Конституции РФ и ее принципу равенства граждан страны:

Не все автомобилисты зарегистрированы на портале госуслуг.

Вторым аргументом стало то, что нововведение потребует расходов из федерального бюджета, который, формируемый за счет граждан, как раз и предусмотрен для подобных расходов, делающих жизнь граждан не только проще, но и легче.

Напомним, что законопроект предусматривал обязанность властей размещать выписанные штрафы на портале госуслуг, где владельцы могли бы легко и быстро, не выходя из дома и не отпрашиваясь с работы, оспаривать постановления, если они неверны. В случае же, если штраф не появился на портале в течение десяти дней, автомобилист освобождается от ответственности.

Таким образом, граждане смогли бы оспорить большинство выписываемых в России штрафов, ссылаясь на установку камер не по ГОСТу и на другие обстоятельства нарушений (например, стоянка в неположенном месте в результате поломки). В итоге о рекордных штрафных сборах в десятки миллиардов рублей пришлось бы забыть. В том числе таким организациям, как ЦОДД.

Действительно, на портале госуслуг зарегистрированы не все автовладельцы. Не все домовладельцы. Не все налогоплательщики. Не все. Но Минэкономсвязи отчиталось, что на портале зарегистрировано 100 млн человек при численности населения России около 140 млн человек. Тем более странно звучит аргумент:

«Предлагаемая новелла носит избирательный характер и не соответствует принципу равенства всех перед законом», — указывает глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко.

Очень критично в адрес правительства после выданного заключения высказался зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, охарактеризовав его отношение к гражданам и их правам «наплевательским».

«Чиновники не учитывают правоприменительную практику, когда водители узнают о штрафе уже от судебных приставов. Никто не хочет создавать для людей удобные условия информирования и обжалования штрафов. Потому что, если подобные системы заработают, ГИБДД и другие органы власти будут просто завалены жалобами, ведь система фиксации нарушений работает безобразно», — приводит «Коммерсантъ» слова депутата.

Кажется, обескуражен ответом правительства и адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Отрицательное мнение правительства странно в условиях, когда государство само активно подталкивает граждан к все более активному использованию электронных услуг».

Эксперты же указывают, что с технической точки зрения нововведение не потребует больших вложений и сэкономит людям немало денег.

Возможно, проблему решит новый премьер Мишустин, который в этом случае значительно повысит свой рейтинг. Он уже раскритиковал повышение штрафов в новом КоАПе.

Фото: ИТАР-ТАСС / Виктория Вотоновская