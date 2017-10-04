ГИБДД собрала рекордное количество штрафов

Количество штрафов выросло за год на 14 млн благодаря комплексам фотофиксации нарушений.

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В течение 2019 года количество выписанных водителям административных штрафов выросло на 14 млн единиц и составило 142,1 млн. Больше стало и неоплаченных штрафов. Так, в Федеральную службу судебных приставов было передано 35 млн постановлений, что на 8 млн единиц больше, чем в 2018 году. Согласно оценкам экспертов, это вызвано несогласием водителей с выписанными штрафами, оспаривать которые в суде слишком сложно и затратно. Кроме того, приходится доказывать, что камера, с помощью которой был выписан штраф, установлена не по ГОСТу.

Штраф за превышение скорости стал самым распространенным, а лидерами среди регионов по количеству выписанных штрафов за несоблюдение скоростного режима оказались те, на чьих дорогах установлено наибольшее количество камер. Это Москва и Московская область, Свердловская область, Татарстан, а также Краснодарский край.

С 2017 года количество комплексов фиксации нарушений ПДД на российских дорогах увеличилось почти в два раза, а собираемость штрафов выросла за счет того, что установлены они не на опасных участках, где водители очень редко нарушают ПДД и где нужна профилактика нарушений во избежание серьезных ДТП, а там, где водители чаще разгоняются, не видя к тому препятствий. Таким образом, с помощью камер просто «зарабатывают» деньги, устанавливая их не по ГОСТу.

«В 2018 году мы проводили мониторинг камер на МКАД, в результате которого выяснилось, что порядка 90% из них были установлены не по ГОСТу, без предупреждающих знаков. Водители их просто не видят, — цитируют „Известия“ директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева. — От ГИБДД постоянно звучит, что они не будут устанавливать знаки, надо просто не нарушать правила. А водители в знак протеста против этой практики не платят штрафы».

По мнению эксперта, снижение нештрафуемого порога и скорости движения приведет к кратному увеличению количества штрафов, а повышение сумм взысканий — к многократному росту «доходов».

По словам зампредседателя комиссии Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, установка камер не по ГОСТу приводит к некорректному измерению скорости транспортных средств в потоке. При этом камеры на треногах откровенно прячутся в кустах и за объектами инфраструктуры.

Согласно ГОСТ Р 52289–2004, предупреждение о ведущейся фотофиксации нарушений должно устанавливаться вместе со знаком ограничения скорости на расстоянии от 50 до 100 м до начала зоны (!) фиксации в населенных пунктах и на расстоянии от 150 до 300 м — на трассах. При этом видны знаки должны быть с расстояния не менее 100 м из любой полосы движения.

На снижении нештрафуемого порога и повышении штрафов больше других настаивают в ЦОДД.

Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев