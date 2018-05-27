Hyundai Solaris — это спорткар! Есть все доказательства — журнал За рулем

Hyundai Solaris — это спорткар! Есть все доказательства

Автовладельцу выписали штраф за то, что его автомобиль ехал со скоростью 313 км/ч.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

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Штрафа за среднюю скорость в законах нет, но вы его получите!

Часть камер на российских дорогах контролирует скоростной режим на основании средней скорости между двумя камерами на определенном участке. Понятно, что, чтобы получить среднюю скорость, максимальная должна быть еще выше из-за задержек на других участках пути.

Тем более удивительным кажется штраф в 5 тысяч рублей, который выписали владельцу Hyundai Solaris. Как следует из постановления о вынесении штрафа в Белгородской области, автомобиль превысил установленную на данном участке скорость на 223 км/ч, двигаясь со скоростью 313 км/ч при разрешенной 90 км/ч. Копию постановления опубликовали в паблике «Авто Белгород» ВКонтакте.

Штраф владельцу выписали на основании данных российского комплекса «Декарт» — контрольный участок в 4 км его автомобиль проехал за 45 секунд. Производит «Декарты» компания «Лаборатория цифрового зрения», расположенная в «Сколково».

Между тем, заявленная производителем максимальная скорость Hyundai Solaris (в зависимости от модификации) составляет от 183 до 193 км/ч. Есть сомнения, что «кореец» способен разогнаться до 313 км/ч. Владельцу автомобиля, получившего штраф, предстоит обжаловать его в установленном порядке.

  • ЛДПР подготовила законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости, и он в декабре прошлого года прошел первое чтение. Депутаты считают, что нарушение должно быть зафиксировано в конкретном месте и в конкретное время, выписывать штраф на основании вычисления средней скорости нельзя, потому что самого понятия «средняя скорость» не существует.
Фото: ВКонтакте

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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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