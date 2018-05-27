Автовладельцу выписали штраф за то, что его автомобиль ехал со скоростью 313 км/ч.

Материалы по теме Штрафа за среднюю скорость в законах нет, но вы его получите!

Часть камер на российских дорогах контролирует скоростной режим на основании средней скорости между двумя камерами на определенном участке. Понятно, что, чтобы получить среднюю скорость, максимальная должна быть еще выше из-за задержек на других участках пути.

Тем более удивительным кажется штраф в 5 тысяч рублей, который выписали владельцу Hyundai Solaris. Как следует из постановления о вынесении штрафа в Белгородской области, автомобиль превысил установленную на данном участке скорость на 223 км/ч, двигаясь со скоростью 313 км/ч при разрешенной 90 км/ч. Копию постановления опубликовали в паблике «Авто Белгород» ВКонтакте.

Штраф владельцу выписали на основании данных российского комплекса «Декарт» — контрольный участок в 4 км его автомобиль проехал за 45 секунд. Производит «Декарты» компания «Лаборатория цифрового зрения», расположенная в «Сколково».

Между тем, заявленная производителем максимальная скорость Hyundai Solaris (в зависимости от модификации) составляет от 183 до 193 км/ч. Есть сомнения, что «кореец» способен разогнаться до 313 км/ч. Владельцу автомобиля, получившего штраф, предстоит обжаловать его в установленном порядке.