Мишустин выступил против банального повышения штрафов

Если вы собираетесь обзавестись машиной или сменить свою «ласточку» на другую, на вторичке вам придется посоперничать не только с покупателями, но и с перекупами. Последние быстро находят выгодные предложения, берут машину по дешевке и сбывают ее с хорошей наценкой. Чтобы вы не пропустили выгодные предложения, мы подготовили список советов, которые помогут опередить перекупщиков.
«За рулем» протестировал кроссовер, подготовленный для России. Главные опасения вызывает вариатор: в отличие от соплатформенного Hyundai Creta, Seltos оснастили не самой любимой у нас коробкой передач.
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