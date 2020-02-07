Мишустин выступил против банального повышения штрафов

За автомобилистов вступился новый премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Назначенный недавно премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал идею многократного увеличения штрафов за превышение разрешенной скорости. Он заявил, что новый проект КоАП делает наказания за нарушения ПДД непосильными для водителей.

В качестве главного аргумента премьер-министр привел уровень зарплат по стране — их размер никак не способствует повышению штрафов в несколько раз.

Напомним, что новый проект КоАП предусматривает увеличение штрафа за превышение скорости на 20–39 км/ч с 500 до 3000 рублей. То есть в 6 раз. За езду со скоростью, превышающей разрешенную на 40–59 км/ч, предлагается штрафовать на 4000 рублей вместо нынешних 1000–1500 рублей (в 2,66–4 раза). За превышение скорости на 60 км/ч новый КоАП предусматривает штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. Тем временем знаки ограничения скорости могут появляться на дорогах неожиданно и без постепенного снижения ограничения.

Новый глава Правительства РФ указал на то, что при выборе сумм штрафов разработчики нового КоАПа не учли финансовую состоятельность населения и то, смогут ли люди оплачивать подобные штрафы. Этот путь Мишустин назвал простым, но нежелательным.

С премьер-министром согласен и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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