Депутат: Новый КоАП выкачивает деньги из водителей

В документе усилены репрессивные механизмы, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Павел Крашенинников полагает, что меры, заложенные в опубликованном Минюстом проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), только усугубят положение автомобилистов в сегодняшней непростой экономической ситуации.

Проект предлагает в несколько раз увеличить большинство штрафов и повысить сроки привлечения лица к административной ответственности, да еще ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также в некоторых случаях конфисковывать автомобиль в пользу государства, что показалось депутату странным.

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — передает ТАСС слова Павла Крашенинникова.

Внося изменения, необходимо соблюсти баланс репрессивности и превентивности мер кодекса, они должны способствовать защите нарушенных прав граждан и юридических лиц, служить профилактике правонарушений, обеспечению законности и правопорядка, отметил депутат. Вслух он этого не сказал, но из логики его выступления вытекает, что в данном виде документ будет лишь способствовать большему выкачиванию денег у той группы населения (автомобилистов), где они пока есть.

Павел Крашенинников надеется, что этот документ сырой, прежде чем принять, его все-таки доработают.

Напомним, в опубликованном вчера проекте КоАПа увеличены штрафы за самые распространенные нарушения. Так, за превышение скорости на 20–40 км/ч предложено наказывать до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч — до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч — 5 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей). Если водитель, ранее уже привлеченный за нарушения ПДД, совершил аварию с жертвами на чужом автомобиле, то транспортное средство будет конфисковано в пользу государства.

Наш автор собрал пять типичных зимних нарушений. Любому водителю полезно будет знать, какое наказание полагается в каждом случае.

Фото: depositphotos.com, Сергей Савостьянов/ТАСС