Мы собрали пять типичных зимних нарушений. Любому водителю полезно будет знать, какое наказание полагается в каждом случае.

Стоянка с заведенным двигателем в жилой зоне

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Как мы не раз писали, даже самым современным двигателям нужен хотя бы кратковременный прогрев. Летом это не вызывает проблем — достаточно нескольких минут. Зимой сложнее: многие моторы упорно не желают прогреваться (соответственно, и печка не размораживает стекла). При этом в ПДД РФ существует пункт 17.2, запрещающий стоянку в жилой зоне с заведенным двигателем. Согласно пункту 1.2 ПДД, стоянка — преднамеренное прекращение движения на время не более 5 минут.

По статье 12.19 КоАП РФ, штраф за такое нарушение — 500 рублей или предупреждение. А в городах федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге — 2500 рублей. Никаких предупреждений.

Вас пытаются оштрафовать? Вспомните определение стоянки, что это преднамеренное прекращение движения, не связанное с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Зовите пассажиров или несите груз. Не исключено, что это сработает.

Изношенные шины

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Здравомыслящего человека не нужно убеждать в том, что летом нужно ездить на летних шинах, а зимой — на зимних. Но откуда же зимой так много машин на летней резине, к тому же сильно изношенной? Они опасны, но штрафовать их можно только по ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ, если глубина протектора летних шин меньше 1,6 мм. Размер штрафа — 500 рублей (или предупреждение). Минимальная допустимая глубина протектора шин, маркированных как зимние (с тремя пиками и снежинкой внутри, буквами «M+S», «M&S», «M S» на боковине) — 4 мм.

Что касается штрафа за использование летних шин зимой, депутаты обсуждают такой законопроект с 2016 года, но до сих пор не приняли его даже в первом чтении. Определен только размер штрафа — 2000 рублей. Но пока он никому не грозит.

Грязные фары

Летом грязные фары — редкость. Зимой — к сожалению, норма, при том количестве реагентов, которые льют и сыплют на дороге, и грязи, растаскиваемой машинами. Сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать вас на 500 рублей по той же ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за несоответствие Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации (пункт 3.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, ПДД РФ: «не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели»).

Впрочем, вы уже знаете, что за такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и предупреждение. Напомните об этом инспектору и протрите фары.

Неработающий стеклоочиститель/омыватель

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Если грязные фары можно протереть на месте, устранив тем самым причину нарушения, то с замерзшей омывайкой все куда сложнее. Отогреть бачок не так-то просто, особенно в полевых условиях.

А между тем все та же ч. 1 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает наказание за неработающие стеклоочиститель и (или) стеклоомыватель (пункты 4.1 и 4.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств).

Но пусть вас не смущает название Перечня: как и в предыдущем случае, эксплуатацию вам не запретят, но могут выписать 500-рублевый штраф. Или отделаетесь предупреждением.

Нечитаемые номера

Ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ позволяет оштрафовать (или вынести предупреждение) за нечитаемые номера (государственные регистрационные знаки). Интересно, как инспекторы определяют такие номера. В примечании к этой статье Кодекса указано, что в светлое время суток с расстояния 20 метров должны читаться хотя бы по одному символу и переднего, и заднего номеров, а в темное время — хотя бы один символ заднего номера, иначе номера признаются нечитаемыми.

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Если номера окажутся покрыты толстым слоем льда и снега (в сухую погоду), инспекторы могут вменить и вторую часть той же статьи 12.2, а именно препятствие идентификации регистрационных знаков. Наказание куда серьезнее — 5000 рублей либо лишение прав от одного до трех месяцев. Придется доказывать, что вы едете издалека и в пути вас застал сильный снегопад. Именно это пришлось делать одному столичному водителю, которого обвинили в сокрытии номеров. Суд он выиграл, взяв справку у метеорологов о погоде в день встречи с изобретательными гаишниками.

В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Если в момент остановки и составления протокола погодные условия действительно были плохими (либо грязь на дороге, либо обильные снегопады), то причиной загрязнения номеров являются обстоятельства, не зависящие от воли водителя.

Впрочем, до суда лучше не доводить и время от времени осматривать машину, чтобы у инспекторов ДПС не было к вам претензий.

За эти девять нарушений вас накажут строже, чем вы думаете.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС