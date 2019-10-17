9 нарушений, за которые вас накажут строже, чем вы думаете

Большинство водителей знает только основные штрафы и статьи КоАП. Однако даже для неплохо знакомых с этим документом некоторые наказания могут стать неприятным сюрпризом.

Несколько лет назад в КоАП ввели отдельные, более жесткие санкции за повторные нарушения по ряду статей. Это самые грубые нарушения: выезд на встречную полосу, проезд на красный, превышение скорости на 40 км/ч и более, управление незарегистрированным транспортным средством вне дозволенного законом 10-дневного срока. В лучшем случае можете рассчитывать на увеличенный штраф (при превышении на 40–60 км/ч). А вот во всех остальных случаях, если попасться не камере, а автоинспектору, есть шансы остаться без прав решением суда.

Москва и Санкт-Петербург на правах городов федерального значения имеют по некоторым статьям КоАП отдельные наказания. Так, нарушение правил остановки и стоянки в двух столицах стоит не 500–1500 рублей, как по всей стране, а 2500–3000. Въезд на грузовике в запретные зоны обойдется не в 500 рублей, а в 5000. Местные жители, наверное, в курсе, а вот иногородние сильно удивятся, увидев сумму в постановлении. Тем более что по обоим нарушениям активно работают камеры.

Но самый ад дифференциации в московском КоАП — по части стоянки на газоне. Никто не спорит: так делать нельзя. Однако наказание должно соответствовать тяжести проступка. Частник заплатит 5000 рублей, что уже немало за такое нарушение. А если машина зарегистрирована на юридическое лицо и постановление выносят в отношении него, раскошелиться придется на 300 000 рублей! Чем руководствовался придумавший такой штраф, кроме нездоровой жадности, — загадка.

Управление машиной с нечитаемыми номерами — это 500 рублей по статье 12.2.1. Однако есть распоряжение трактовать наличие любой подозрительно «удобной» автомобилисту грязи или листика с дерева на табличке по статье 12.2.2. А это уже считается применением «устройств или материалов, препятствующих идентификации» и карается 5000 рублей или лишением прав на 1–3 месяца.

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Отсутствие полиса ОСАГО бывает разным. Забытый дома полис (а равно и управление вне прописанного в нем периода или не вписанным в него водителем) «стоит» 500 рублей. И только если договор не заключался в принципе, работает статья 12.37.2 с санкцией в размере 800 рублей. Хотя тут гораздо важнее, что в первом случае вы не остаетесь без страховой защиты в случае аварии, а во втором будете платить пострадавшему из своего кармана.

Любители «светового» тюнинга могут поплатиться за невнимательность при изучении КоАП. Есть статья 12.4.1 за «установку на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску…» с штрафом в 3000 рублей. Однако работает она, только пока машина никуда не едет! А за управление при тех же условиях по статье 12.5.3 положено безальтернативное лишение на 6–12 месяцев. Стоит ли красота таких жертв?

Пункт 12.5.3.1 за чрезмерную тонировку велит наказывать 500 рублями. Гуманно! Но в нынешних реалиях гаишники любят притянуть сюда внесение незарегистрированных изменений в конструкцию. При легком сценарии получите предписание устранить в 10-дневный срок и предъявить «исправную» машину. Не сделаете — аннулируют регистрацию. Но некоторые «стражи закона» могут попытаться запретить эксплуатацию на месте и вызвать эвакуатор. Это незаконно, но прецеденты есть.

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Еще две статьи Кодекса с тонкой гранью. Проезд на красный — серьезное нарушение, чреватое аварией. На первый раз за него наказывают на 1000 рублей, при рецидиве светит 5000 или лишение на 4–6 месяцев. Выезд за стоп-линию, строго говоря, это тоже проезд на запрещающий сигнал: движение разрешено только до разметки или знака «STOP». Однако в КоАП на это есть отдельная статья. Санкция — 800 рублей, и «повторность» не учитывается. Как будет трактовать конкретный случай инспектор, вопрос открытый. Но если вы действительно лишь слегка выкатились за поперечную линию перед перекрестком, проезда на красный вменить вам не могут. Формально для этого нужно полностью проехать пересечение дорог или зебру, если светофор чисто пешеходный.

Та же ситуация с выездом на встречную полосу. Для объезда препятствия с нарушением ПДД — это 1000–1500 рублей. Для обгона или объезда пробки, которая препятствием не является, — это уже 5000 рублей или лишение на 4–6 месяцев, а при повторной поимке проходите пешком целый год.

Знание этих девяти «скользких» мест законодательства поможет избежать незаконных санкций. Ну а кто-то, узнав о них сейчас, просто не станет лишний раз нарушать.