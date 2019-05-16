Главная жалоба водителей: я не превышал, а штраф есть. Как оспорить?

Самые распространенные «письма счастья» — за превышение скорости. Современные комплексы измеряют его как старым добрым радарным методом, так и по серии фотографий, высчитывая скорость машины по времени прохождения референсного отрезка дороги. Вдобавок камеры держат на прицеле сразу несколько полос движения и автомобилей. Так что техника сложная, отчего случаются сбои и, как следствие, ошибочные постановления.
Начнем с плохой новости. В большинстве случаев аргументов против камеры у водителя нет. GPS-трек, запись видеорегистратора со штампом скорости, свидетельские показания — ничего не считается за доказательство. Все потому, что висящий на столбе комплекс является сертифицированным прибором для измерения скорости, а гаджеты водителя и глаза пассажира — нет. Возможно, где-то и случались фантастические прецеденты, когда суд вставал на сторону несправедливо оштрафованного при подобных аргументах, или же штраф аннулировали в ГИБДД, но нам о них не известно.
Проще всего тем водителям, которым пришел очевидно ошибочный штраф. На фотографии может быть не ваша машина, иной госномер или несуразно высокая скорость. Инспекторам и чиновникам обычно хватает здравомыслия быстро отменить постановление с летящей за 200 км/ч ГАЗелью или Жигулями.
Хватает и других прецедентов. Например, при сфотографированном КАМАЗе ошибка в распознавании номера «прислала» штраф хозяину Лады, а за превышение эвакуатора «обилетили» стоящую на нем легковушку.
Для иных случаев, когда дело касается не расхождения в оценке скорости с вашей и «официальной» стороны, предусмотрены свои алгоритмы обжалования.
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