Главная жалоба водителей: я не превышал, а штраф есть. Как оспорить?

Камеры видеофиксации — сложные устройства, и у них порой случаются сбои. Какие аргументы водители могут противопоставить данным камер, выяснил эксперт «За рулем».

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Если надеяться только на бумажный квиток в почтовом ящике, есть все шансы пропустить два важных срока — 10 дней на право обжалования постановления и 20 дней на оплату с 50%-ной скидкой.

Камер нынче столько, что подписаться на рассылку уведомлений о штрафах рекомендуем даже самым аккуратным и дисциплинированным водителям.

Самые распространенные «письма счастья» — за превышение скорости. Современные комплексы измеряют его как старым добрым радарным методом, так и по серии фотографий, высчитывая скорость машины по времени прохождения референсного отрезка дороги. Вдобавок камеры держат на прицеле сразу несколько полос движения и автомобилей. Так что техника сложная, отчего случаются сбои и, как следствие, ошибочные постановления.

Начнем с плохой новости. В большинстве случаев аргументов против камеры у водителя нет. GPS-трек, запись видеорегистратора со штампом скорости, свидетельские показания — ничего не считается за доказательство. Все потому, что висящий на столбе комплекс является сертифицированным прибором для измерения скорости, а гаджеты водителя и глаза пассажира — нет. Возможно, где-то и случались фантастические прецеденты, когда суд вставал на сторону несправедливо оштрафованного при подобных аргументах, или же штраф аннулировали в ГИБДД, но нам о них не известно.

с единичной ошибкой останется только смириться. Шансы есть, если камера начинает чудить в массовом порядке . Но и в этом случае наивно надеяться, что в ГИБДД признают ошибку, найдут потерпевших и вернут им деньги.

Так что, увы,Держи карман шире! Вот когда проблема станет резонансной, тогда дело сдвинется с мертвой точки. Для этого придется самому поискать собратьев по несчастью через соцсети, форумы или СМИ. В России уже были факты отключения «взбесившихся» комплексов фиксации нарушений

Проще всего тем водителям, которым пришел очевидно ошибочный штраф. На фотографии может быть не ваша машина, иной госномер или несуразно высокая скорость. Инспекторам и чиновникам обычно хватает здравомыслия быстро отменить постановление с летящей за 200 км/ч ГАЗелью или Жигулями.

Хватает и других прецедентов. Например, при сфотографированном КАМАЗе ошибка в распознавании номера «прислала» штраф хозяину Лады, а за превышение эвакуатора «обилетили» стоящую на нем легковушку.

Для иных случаев, когда дело касается не расхождения в оценке скорости с вашей и «официальной» стороны, предусмотрены свои алгоритмы обжалования.