Автору пришел штраф за неоплату парковки. Но он точно помнил, что никаких знаков, указывающих, что парковка в этом месте платная, не было. Будучи уверенным в своей правоте, решил бороться за справедливость.

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Однажды я был «осчастливлен» СМС-сообщением от столичного парковочного монстра АМПП, который потребовал уплатить 2500 честно заработанных рублей. На сайте ГИБДД местные штрафы не появляются, поэтому я проверил информацию на московском сайте avtokod.mos.ru: действительно, неоплаченная парковка перед входом в парк «Сокольники». Машина моя, время — тоже.

Но я точно помню: знаков, указывающих на платную парковку (6.4 «Место стоянки» из приложения № 1 к ПДД совместно с табличкой 8.8 «Платные услуги»), там не было! Попросил приятеля, который живет в этом районе, перепроверить. Оказалось, есть только один знак, который заметен при движении от входа в метро. Но сейчас эта улица перекрыта в связи со строительством. А я ехал с другой стороны и увидеть тот знак мог, только если бы нарезал полный круг перед заездом на паркинг.

Решил бороться с несправедливостью. Для начала озаботился доказательствами своей невиновности. Поехал на место и запечатлел на фото и видео улицу при подъезде к парковке по моему маршруту. Написал жалобу, где указал на отсутствие дорожного знака 6.4 с табличкой 8.8, приложил фотографии и отправил в АМПП через сайт. Упомянул, что есть видеозапись, которую я готов продемонстрировать на разборе моего нарушения, поскольку сайт не позволяет прикрепить ее к жалобе.

В этот же день пришел ответ из АМПП. Мою жалобу уже рассмотрели без меня, оставив без удовлетворения, поскольку доводы мои (почему-то) не подтвердились. Выходит, нескольких часов хватило заместителю начальника отдела учета и оформления нарушений АМПП А. Ю. Торбееву, чтобы сгонять на место, найти знаки (которых нет!) и вынести решение. Потрясающая работоспособность! Фотографий, правда, с «обнаружившимися» знаками не представлено. Да и закон нарушен: часть 2 статьи 25.1 КоАП РФ требует рассматривать нарушения непременно с участием водителя.

Осталась надежда на правосудие. В установленный для апелляции 10‑дневный срок отправляю жалобу в районный суд по месту совершения правонарушения. Привожу те же доводы об отсутствии знаков, прилагаю фотографии, постановление и вынесенное АМПП решение. Дополнительно указываю, что жалоба рассмотрена с нарушением закона и прошу отменить и ее, и постановление.

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Лишь через четыре месяца мне пришла повестка в суд. Судья О. А. Казанцев поступил хитро (так делают сейчас многие московские судьи). Он не стал разбираться в деталях правонарушения, а просто отменил решение должностного лица по жалобе и отправил дело на пересмотр в АМПП.

Только спустя полгода меня пригласили в АМПП на разбор. Готовился я тщательнее, чем к судебному заседанию. Написал речь на четырех листах, распечатал фотографии и закачал видео на флеш-накопитель. На случай, если вдруг откажутся считывать информацию с моей флешки, я залил видео на Ютюб и записал прямую ссылку. Заготовил два ходатайства: о приобщении к материалам дела фотографий и (если этого окажется недостаточно) видео.

Но на рассмотрении всё оказалось намного проще. Начальник отдела по рассмотрению жалоб АМПП Д. А. Надров внимательно изучил фотографии, затем «прокатился» моим маршрутом по Яндекс-панорамам (где видно, что даже по положению на лето 2018 года знаков нет) и просмотрел видео. Потом позвонил в то подразделение АМПП, которое обслуживает Сокольники. Поинтересовался, почему там до сих пор нет знаков, и велел срочно поставить. А мне сказал, что мои доводы приняты и постановление он отменяет.

На следующий день постановление с сайта исчезло, а через неделю мне на почту пришло решение: постановление отменить, а дело закрыть по пункту 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ «ввиду отсутствия […] состава административного правонарушения».

Полная победа! Но многие скажут, что год борьбы вряд ли стоит 2500 рублей, которые хотели с меня получить столичные власти. Возражу: дело не в сумме, а в принципе. Не люблю, когда меня обвиняют незаслуженно. Да и было интересно, смогу ли без посторонней помощи победить чиновников.

Более того, формулировка, с которой закрыто дело, дает мне право требовать возмещения понесенных материальных расходов и морального вреда. За это я тоже собираюсь побороться.

Автор: Вячеслав Варёнов