С 1 января 2021 года в России начнет действовать новый КоАП, строгие изменения в который разработал Минюст.

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На сайте regulation.gov.ru опубликованы два проекта нового КоАП, один из которых является процессуальным и вводится в России впервые. После вступления в силу предлагаемых изменений штрафы за многие популярные среди автомобилистов нарушения значительно увеличатся.

Например, вырастут штрафы за превышение скорости, а самый скромный из них будет составлять 3000 рублей. Такой суммой будут наказывать торопыг, едущих быстрее положенного на 20–39 км/ч (сегодня штраф составляет 500 рублей). За превышение скорости на 40–59 км/ч водителя (или владельца) транспортного средства оштрафуют на 4000 рублей (сегодня штраф составляет от 1000 до 1500 рублей). Езда со скоростью, превышающей дозволенную на 60 км/ч и более, обойдется в 5000 рублей или же водителя лишат прав на срок до 6 месяцев (сегодня такая санкция применяется к тем, кто ехал быстрее разрешенного лимита на 80 и более км/ч). За повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч предусмотрен штраф в размере 10 000 рублей или лишение водительских прав на 12 месяцев.

При этом строже начнут относиться и к отказу от прохождения медосвидетельствования. Штраф за каприз не встречаться с врачами обойдется уже не в 30 000 рублей, а в 40 000 рублей. Прав же лишат на срок до 3 лет (сегодня — до 2 лет). Если при этом в салоне автомобиля находился ребенок в возрасте до 16 лет, то штраф за отказ от медосвидетельствования составит 50 000 рублей, а прав лишат уже на 2–3 года. При этом автомобиль будет забираться в залог и возвращаться только после уплаты озвученных сумм. Особенно интересной стала новая формулировка о веществах: «наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ», кроме алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. Это лекарства? Видимо, да. Появится понятие и «новых потенциально опасных психоактивных веществ». Что это такое — не объясняется, а значит притянуть сюда за уши можно любое вещество и любой продукт.

Строже станет наказание и за неправильное пересечение ж/д-путей как на переезде, так и вне его, а также стоянку и остановку на путях — 5000 рублей штрафа вместо сегодняшней одной тысячи и лишение прав на срок до 6 месяцев. Повторное нарушение будет грозить лишением прав на 12 месяцев, а если оно было зафиксировано камерой, то система выпишет штраф в размере 10 000 рублей.

За перевозку детей без специального удерживающего устройства накажут на 5000 рублей вместо нынешних трех. Это для частных лиц, а для для должностных предусматривается штраф в размере 30 000 рублей (сегодня — 25 000 рублей), для юрлиц — 150 000 рублей вместо ста. Особый штраф за данное нарушение предусмотрели даже для индивидуальных предпринимателей — 35 000 рублей.

Попавшись в течение года повторно за рулем тонированного не по ГОСТ автомобиля, водитель будет оштрафован на 3000 рублей, чего раньше не предусматривалось.

Опасное вождение будет караться суммой взыскания, равной 5000 рублей, а за езду без полиса ОСАГО предусматривается штраф в размере 1000 рублей (за нарушение условий полиса — 800 рублей).

Также через 11 месяцев можно будет конфисковать и чужие автомобили. То есть, если водитель совершает ДТП с жертвами, но при этом едет не на своем автомобиле, то транспортное средство будет конфисковано в пользу государства.

Внимательнее нужно будет заглядывать и в глаза стоящих на обочинах и перекрестках инспекторов ГИБДД, так как за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан» будут лишать прав на срок от 2 до 3 лет и штрафовать на 40 000 рублей. Такие меры придут на смену штрафу в размере 500–800 рублей.

Водится и накопительная система нарушений с жестким «кэш-беком». Если за год водитель попадется на превышении скорости на 60 км/ч три и более раз, то его лишат прав на срок до 1,5 лет. Такое же наказание грозит за троекратные: проезд через ж/д-переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет, отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении, разворот или движение задним ходом в запрещенном месте, выезд на полосу встречного движения, поворот или разворот в запрещенных для такого маневра местах, непредоставление преимущества в движении пешеходу. В накоплении не будут участвовать нарушения, зафиксированные автоматическими видеокомплексами.

Все это автомобилисты получат на следующий Новый год — 1 января 2021 года.

Вы знали, что оштрафовать водителя можно даже за замерзшую омывайку? Еще как!

Фото: Егор Алеев/ТАСС