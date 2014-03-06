Как отличить настоящего инспектора ГИБДД от ненастоящего?

Шанс встретить сегодня на дороге липового инспектора ГИБДД, как ни странно, все еще есть. Мошенники уповают на невнимательность водителей. Вот вы, к примеру, когда в последний раз пристально всматривались в удостоверение сотрудника ДПС или заостряли внимание на том, как он одет? То-то же.

Обзавестись поддельным инвентарем сотрудника ГИБДД сегодня особого труда не составляет — форму и жезл можно заказать в интернете. Цены умеренные.

Не будем оценивать такие предложения с точки зрения закона и морали. Рядовому водителю главное понять, как обезопасить себя.

Помедленнее, пожалуйста

Многие водители — по объективным причинам или без, — опасаются встречи с инспектором. А если уж это случилось, стремятся побыстрее ее закончить. На это и делают ставку мошенники: пробурчав что-то невнятное себе под нос насчет имени и звания, они молниеносно достают удостоверение и с той же прытью его убирают. Спорим, вы даже не вспомните, в какой карман был спрятан документ?

Световозвращающий жилет перекрывает погоны, но не нарукавный шеврон. При этом свой жетон инспектор обязан разместить поверх жилета.

Поставим этот момент на паузу. Теперь проверяем форму инспектора на наличие обязательных атрибутов:

шеврон — нарукавный знак сотрудников подразделений ГИБДД

погоны — наплечные знаки различия сотрудников Госавтоинспекции

жетон — нагрудный знак, личный номер которого должен совпадать с номером в удостоверении полицейского. Подделать жетон сложнее всего.

фуражка или шапка — вопреки распространенному мнению, отсутствие головного убора вовсе не означает, что сотрудник ГИБДД находится не при исполнении.

бушлат (если на дворе зима) — теплая куртка

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода Выбора»:

Помимо вышеперечисленного многие инспекторы имеют при себе персональный видеорегистратор. Такое устройство легко распознать — на нем светится или мигает светодиод. Вряд ли преступник рискнет выйти с ним на дело, поэтому, если вы видите камеру — скорее всего, перед вами настоящий сотрудник полиции. Рация и служебный пистолет являются важными предметами экипировки, но они тоже встречаются не всегда.

Предъявите документы

Визуальный осмотр закончен. Переходим к главному — проверке документов инспектора. Ведь именно удостоверение, а не форменное обмундирование, наделяет сотрудника ДПС властными полномочиями. Итак, в настоящем документе вы увидите:

Вот так должно выглядеть удостоверение личности инспектора ГИБДД.

На странице 1 (слева) удостоверения сотрудника МВД России должно быть:

фотография инспектора ГИБДД — печатается вместе с бланком, не допускается наклеенная фотография. Снимок обязательно цветной

круглая печать МВД — идет как бы внахлест с фотографией сотрудника ГИБДД

герб России с красной надписью «МВД России» — располагается справа от фото

личный номер сотрудника — он должен совпадать с нагрудным жетоном

срок действия удостоверения — просрочка недопустима.

Имейте в виду, что сотрудник ГИБДД с просроченным удостоверением не обладает соответствующими полномочиями. Вполне возможно, он уже уволен из органов, но не сдал удостоверение.

На странице 2 (справа) удостоверения сотрудника МВД России должно быть:

ФИО — напечатанные, но ни в коем случае не написанные вручную

должность — ищем упоминание о причастности полицейского к структурам ГИБДД России.

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«В удостоверении может быть указан инспектор любого другого подразделения МВД. Они, конечно же, такие же сотрудники полиции, но тот факт, что они стоят на дороге, скорее всего, определяется их личной инициативой», — говорит Сергей Радько. По его словам, бывают случаи, когда на улицы выводят весь личный состав и сотрудники полиции в этом случае имеют полномочия останавливать автомобили. Но это скорее исключение, чем правило.

Отметка о наличии права носить табельное оружие — мелким шрифтом под графой «должность».

Красная гербовая печать МВД России — в левом нижнем углу. Печать круглой формы, в центре изображен герб России. Допустимый диаметр печати — 25 мм. Во внешнем контуре надпись: «Министерство внутренних дел Российской Федерации».

Подпись начальника территориального органа МВД или его заместителя — должна быть защищена специальной пленкой (с полупрозрачной голограммой).

Штрих-код — он находится в правом верхнем углу с внутренней стороны удостоверения.

Важно также обратить внимание на то, в каком регионе инспектору было выдано удостоверение. Иногда инспекторы грешат тем, что патрулируют сопредельные регионы — например, окраины Москвы вместо Московской области и наоборот. Одно дело, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя, и совсем другое, когда они выборочно тормозят несколько автомобилей подряд вне установленного маршрута патрулирования.

Рация и служебный пистолет являются важными предметами экипировки инспектора ГИБДД, но они встречаются не всегда.

Он не тот, кем кажется

Безусловно, мошенники, одетые в форму инспекторов ГИБДД, не караулят автомобилистов на каждом шагу. И все же бдительность не помешает. Вы заподозрили, что перед вами фальшивый инспектор? Тогда звоните по номеру 112. Сообщите диспетчеру номер патрульного автомобиля, место его дислокации и приметы инспектора ГИБДД. После вызова наряда полиции у псевдоинспектора пропадут к вам претензии. А вот уезжать просто так, молчком, не советуем. Если вы ошиблись и сотрудник ГИБДД оказался настоящим, это будет расценено как невыполнение его законных требований (ст. 19.3 КоАП РФ). Вам же ни к чему штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток?

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