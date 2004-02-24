Можно ли с помощью бытовой видеокамеры наказать водителя за превышение скорости, интересуется читатель «За рулем». Отвечает глава Госавтоинспекции.

Может ли инспектор ДПС использовать бытовую видеокамеру для доказательства нарушения? Если да, то какие документы должны быть на нее? Можно ли с помощью бытовой камеры наказать за превышение скорости?

Александр Анатольевич, Видное

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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— Административный регламент исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения (утвержден приказом МВД от 23 августа 2017 года № 664) не препятствует применению при надзоре за дорожным движением технических средств фото-, звуко- и видеозаписи. Информация, полученная с их помощью, может использоваться для формирования доказательной базы правонарушения. Каких-либо специальных требований к ним не предъявляется.

Для фиксации правонарушений, связанных с превышением установленного ограничения скорости движения, используются специальные технические средства, относящиеся к измерительным приборам. Они должны быть сертифицированы в качестве средства измерения, иметь действующее свидетельство о метрологической поверке и применяться в соответствии с инструкциями и методическими указаниями о порядке применения этих средств.

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