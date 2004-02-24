Может ли инспектор ДПС использовать бытовую видеокамеру для доказательства нарушения? Если да, то какие документы должны быть на нее? Можно ли с помощью бытовой камеры наказать за превышение скорости?
Александр Анатольевич, Видное
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— Административный регламент исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения (утвержден приказом МВД от 23 августа 2017 года № 664) не препятствует применению при надзоре за дорожным движением технических средств фото-, звуко- и видеозаписи. Информация, полученная с их помощью, может использоваться для формирования доказательной базы правонарушения. Каких-либо специальных требований к ним не предъявляется.
Для фиксации правонарушений, связанных с превышением установленного ограничения скорости движения, используются специальные технические средства, относящиеся к измерительным приборам. Они должны быть сертифицированы в качестве средства измерения, иметь действующее свидетельство о метрологической поверке и применяться в соответствии с инструкциями и методическими указаниями о порядке применения этих средств.
- Исчерпывающую информацию обо всех юридических аспектах автомобильной жизни вы найдете в нашем Парке документов.
Фото: depositphotos
Читать комментарии (1)