Вас остановил инспектор без жетона. Это вообще инспектор или кто? — журнал За рулем

Вас остановил инспектор без жетона. Это вообще инспектор или кто?

Объясняем, как правильно себя вести.

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Инспектор останавливает вас там, где стоять нельзя. Как поступите?

Представьте, что инспектор ГИБДД в форме и с жезлом вас остановил. Он мельком показывает вам удостоверение, называет причину остановки… Как вдруг вы замечаете, что нагрудного жетона у него нет.

Это очень странно, ведь значок с личным номером является одним из обязательных атрибутов обмундирования полицейских. У вас невольно закрадывается сомнение, а настоящий ли перед вами сотрудник?

И главный вопрос: имеет ли право такой инспектор от вас что-то требовать? Как в этой ситуации поступили бы вы?

Предлагаем выбрать из предложенных сценариев поведения тот, что вам ближе. А правильный ответ — на следующей странице.

Инспектор в форме, но без жетона требует предъявить документы. Как поступите?

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