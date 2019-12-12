Вас остановил инспектор без жетона. Это вообще инспектор или кто?

Объясняем, как правильно себя вести.

Представьте, что инспектор ГИБДД в форме и с жезлом вас остановил. Он мельком показывает вам удостоверение, называет причину остановки… Как вдруг вы замечаете, что нагрудного жетона у него нет.

Это очень странно, ведь значок с личным номером является одним из обязательных атрибутов обмундирования полицейских. У вас невольно закрадывается сомнение, а настоящий ли перед вами сотрудник?

И главный вопрос: имеет ли право такой инспектор от вас что-то требовать? Как в этой ситуации поступили бы вы?

Предлагаем выбрать из предложенных сценариев поведения тот, что вам ближе. А правильный ответ — на следующей странице.