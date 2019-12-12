Вас остановил инспектор без жетона. Это вообще инспектор или кто?

Чего не хватало автомобилям Лада? Версий с нормальной автоматической трансмиссией. И вот появился XRAY Cross AT — но не с гидромеханической коробкой, а с вариатором. Мнения читателей по этому поводу, судя по комментариям к тест-драйву хэтча на автомате, разделились. Продолжим дискуссию?
На российский рынок вышел новый автомобильный бренд — GAC. Его первенцем у нас сразу стал флагман. Cемиместный кроссовер GS8 щедро оснащен и немало стоит (по меркам китайских марок). И мы уже успели проверить его на ходу.