В одном из них проще заплатить штраф.

Первый случай, когда сотрудник ДПС может оказаться в салоне вашего автомобиля, — если вы любезно согласились куда-то его подвезти (чего только в жизни не бывает), например, подкинуть от одного стационарного поста до другого. Вы вправе потребовать от инспектора предъявить документы и пристегнуться: вы, как водитель, несете ответственность за каждого пассажира, с погонами или без. И не нарушайте правила движения, даже если инспектор «разрешает». Не поддавайтесь на провокации.

Второй случай — досмотр автомобиля. Помните, что досмотр может проводиться только в присутствии двух понятых (которыми могут быть только независимые лица — не гаишники, не ваши пассажиры, а просто прохожие или другие водители), под протокол и по веским основаниям.

К ним относятся:

наличие ориентировки;

отказ водителя или граждан, сопровождающих грузы, от проведения осмотра или груза;

проверка обоснованного предположения о наличии в авто оружия, боеприпасов, взрывных устройств, наркотических, психотропных веществ и других вещей, на владение которыми требуется специальное разрешение;

обоснованная проверка наличия в транспортном средстве орудий совершения и предметов административного правонарушения.

В соответствии с Кодексом об административных нарушениях, за незаконное ограничение права на управление транспортным средством, должностное лицо карается штрафом до 20 000 рублей. Водитель имеет право вести видеозапись процедуры и привлечь свидетелей, которые могут подтвердить нарушения.

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Если вас отстранили от управления, автомобиль должен быть опечатан и увезен на штрафстоянку на эвакуаторе. Сотрудник ДПС предлагает вам ехать с ним до штрафстоянки на пассажирском месте? Имеете полное право отказаться, тем более что в полис ОСАГО этот сотрудник не вписан.

Третий случай — совсем особенный. До сих пор в ПДД существует пункт 2.3.3, обязывающий водителя предоставлять транспортное средство сотрудникам полиции, органов государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством, то есть для пресечения преступлений, преследования подозреваемых или преступников, доставки пострадавших в медицинские учреждения, буксирования поврежденных авто и — внимание — для проезда к месту происшествия.

Помните, что водитель имеет право попросить справку установленного образца и даже потребовать компенсацию за причиненные убытки, расходы либо ущерб. И даже отказаться предоставлять автомобиль, опять же из-за возможных проблем со страховой компанией. Согласно статье 12.25 КоАП РФ, действующий штраф за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства — 500 рублей.