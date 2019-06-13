С водителями, не пристегивающимися ремнями безопасности, вроде бы справились. Теперь очередь за пассажирами, считающими, что им ничего не грозит. Большая ошибка!

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Во-первых, напомним, что непристегнутый пассажир на переднем сиденье автомобиля, оборудованного подушками безопасности , при столкновении получит резкий и тяжелый удар подушкой в голову, в результате которого при неблагоприятных обстоятельствах может сломаться позвоночник.

Непристегнутый пассажир на заднем сиденье легкового автомобиля не только получит травмы сам, но и нанесет их сидящему спереди. По законам физики при столкновении масса тела увеличивается в несколько десятков раз, так что на спинку переднего кресла обрушатся не 70 кг, например (что она еще может выдержать), а 3–4 тонны. Этого ни одно кресло не выдержит, равно как и тело водителя. Объяснить все это не пристегивающемуся пассажиру — в ваших же интересах.

Кроме того, в разделе 2 ПДД РФ «Общие обязанности водителя» есть пункт 2.1.2:

«При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема».

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Действующий сегодня штраф за нарушение этого пункта Правил, согласноВариантов не предусмотрено. Это водители, как правило, знают. Однако многие даже и не подозревают, что одновременно оштрафовать могут и самого непристегнутого пассажира —. Если таких пассажиров несколько, протокол выпишут на каждого.

Впрочем, та же статья предусматривает и другое наказание — в виде предупреждения. Кто-то сочтет его более мягким.