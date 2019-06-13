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Непристегнутый пассажир на заднем сиденье легкового автомобиля не только получит травмы сам, но и нанесет их сидящему спереди. По законам физики при столкновении масса тела увеличивается в несколько десятков раз, так что на спинку переднего кресла обрушатся не 70 кг, например (что она еще может выдержать), а 3–4 тонны. Этого ни одно кресло не выдержит, равно как и тело водителя. Объяснить все это не пристегивающемуся пассажиру — в ваших же интересах.
Кроме того, в разделе 2 ПДД РФ «Общие обязанности водителя» есть пункт 2.1.2:
«При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема».
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Впрочем, та же статья предусматривает и другое наказание — в виде предупреждения. Кто-то сочтет его более мягким.
Напомню, что любому административному наказанию подлежат граждане старше 16 лет, а выслушивать нотации взрослому человеку должно быть просто стыдно.
Если нарушаются правила перевозки детей, штраф по статье 12.23 КоАП РФ составит уже 3000 рублей — для водителя, 25 000 рублей — для должностных лиц и 100 000 рублей — для юридических лиц.
Пристегнитесь, пожалуйста!
- Ответы на вопросы по юридическим аспектам автомобильной жизни вы найдете в Парке документов «За рулем».
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