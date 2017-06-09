Вчера, в 10:39 Водителей разделят на «плохих» и «хороших». Проверьте, какой вы На характеристику будет влиять то, насколько велика вероятность попадания в ДТП у того или иного водителя. Это отразится на размере штрафов.
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Концепция КоАП в части, касающейся водителей транспортных средств, может измениться. Автомобилистов предлагается оценивать не только по количеству совершаемых за год нарушений, но и по степени их серьезности. Злостным нарушителям будут выписываться более крупные штрафы.
Разработка концепции ведется рабочей группой при Общероссийском народном фронте, в которую вошли депутаты, правозащитники и журналисты. Результат будет рассмотрен Министерством юстиции РФ.
Чтобы новая система могла функционировать, необходимо разделись нарушения по степени их опасности для окружающих. Далее водители автоматически будут делиться на «плохих» и «хороших», в зависимости от того, какие нарушения и как часто они совершали в течение года.
Страховщики приводят интересную статистику: на каждые 43,6 нарушений в год приходится одно ДТП. Следовательно, если водитель допускает 44 нарушения ПДД в год, то он с высокой долей вероятности попадает хотя бы в одну аварию, а значит должен входить в группу высокого риска. Следовательно, к нему должно быть особое отношение, что может отражаться на размере штрафов и, например, невозможности оплатить их со скидкой.
Сложность оценки водителей заключается в том, что, согласно все той же статистике страховщиков, не нарушающие ПДД автомобилисты попадают в ДТП чаще, чем те, кто совершает до пяти нарушений в год. В результате эксперты предлагают следующую градацию водителей:
группа нулевого риска — водители с 0–5 нарушениями ПДД в год; группа невысокого риска — водители с 6–30 нарушениями ПДД в год; группа среднего риска — водители с 31–100 нарушениями ПДД в год; группа высокого риска — водители, совершающие 101 и более нарушений ПДД в год.
Концепция, как уже упоминалось, находится в разработке, и судить о ней пока рано. Но следует отметить идею вернуть КоАП к градации нарушений по степени их опасности для других участников дорожного движения, когда остановка в неположенном месте не может караться строже, чем опасный для всех проезд на запрещающий сигнал светофора.
Фото : Averie Woodard / Unsplash
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