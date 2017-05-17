Злостных должников по штрафам уберут с дороги

ГИБДД с помощью приставов предстоит выявить более 10 тыс. нарушителей.

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Речь об автовладельцах, на которых висит более 1 тыс. неоплаченных штрафов в течение двух последних лет. Их начали отслеживать камеры, останавливать инспекторы, передавать судебным приставам и арестовывать машины.

Госавтоинспекция и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) активизировали работу после происшествия 24 января 2020 года на Бутырской улице в Москве, когда водитель BMW выехал на встречную полосу, насмерть сбил человека и повредил шесть машин. Оказалось, что за ним числится 650 неоплаченных штрафов, большая часть из которых — за превышение скорости.

В 2019 году 84% нарушителей оплатили штрафы в установленный срок. При этом более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России более 1 тыс. раз нарушили ПДД и не отреагировали на штрафные постановления, еще более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов, такую статистику приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД. На одной компании висит более 27 тыс. штрафов, антирекордсменкой также стала москвичка, за которой числится 2,5 тыс. постановлений.

ГИБДД решила убрать с дороги подобных нарушителей, предложив ФССП новые способы взаимодействия. Камеры на дорогах позволяют отслеживать маршруты должников онлайн. До конца 2020 года к системе слежки подключат все 16 субъектов ЦФО. Если водитель и автовладелец — одно лицо, его выявляют, останавливают на ближайшем посту, оформляют материалы за неуплату и по возможности сразу доставляют в суд, а автомобиль приставы арестовывают для продажи за долги. Если водителю автомобиль не принадлежит, его отпускают, но машину все равно арестовывают.

Законодательством отведено 10 дней на обжалование и 60 дней — на оплату постановления. Если штраф по-прежнему не оплачен, ГИБДД направляет материалы в суд, который назначает наказание вплоть до административного ареста. Для взыскания долга нарушителю запрещают выезд за рубеж, ограничивают действие прав и могут арестовать имущество. ФССП вправе арестовать автомобиль, а потом реализовать с аукциона при неуплате штрафов на сумму свыше 3 тыс. руб. Срок давности по штрафам — два года с момента вступления в силу административного постановления.

Эксперты говорят, что большое количество неоплаченных штрафов у одного человека может говорить о том, что с ним что-то не так — наверняка он славится агрессивным и опасным поведением на дороге, и чем раньше таких водителей удастся выявить, тем лучше. Однако большое число злостных должников также означает, что система фотовидеофиксации способна выявить нарушения, но реального контроля за их уплатой не существует.

В феврале в Москве был задержан водитель BMW, за которым числилось 2136 нарушений ПДД.



Фото: Максим Григорьев/ТАСС