Установил «рекорд»: водитель BMW нарушил ПДД более двух тысяч раз

Нарушитель из Москвы задержан сотрудниками Дорожно-патрульной службы.

В районе 12-го километра Рублево-Успенского шоссе сотрудники ДПС остановили BMW для проверки документов. За рулем находился 34-летний житель столицы. Мужчина не имел прав на управление транспортным средством, в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения, в отношении него был составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.

Водителю предложили выйти из автомобиля, но мужчина забаррикадировался изнутри, и полицейским пришлось разбить стекло двери, после чего мужчина вышел. Оказалось, что ранее водитель совершил 2126 дорожно-транспортных нарушений.

Мужчину доставили в отдел полиции «Барвихинское» Одинцовского района Московской области, где за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении него был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ, а также 184 административных протокола по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Злостному нарушителю назначено 7 суток административного ареста, после чего ему придется отвечать за неуплату административных штрафов в установленный законом срок.

Ранее ГИБДД предложила запретить нарушителям-рецидивистам ПДД пользоваться услугами каршеринга.

Фото: Егор Алеев/ТАСС