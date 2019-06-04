ГИБДД предложила запретить водителям, нарушающим ПДД, пользоваться услугами проката автомобилей.

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Нарушители правил дорожного движения, в том числе водители, которые когда-то лишались прав, будут лишены возможности пользоваться каршерингом. С такой инициативой выступило руководство ГИБДД.

Для введения нового запрета планируется создать особую базу, куда будут вноситься данные водителей, систематически нарушающих ПДД и открыть ее для доступа представителей каршеринговых компаний, сообщают «Известия» со ссылкой на слова начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова.

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. В базу данных будут внесены сведения о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах», — рассказал о планах ведомства Роман Мишуров.

Отстранить нарушителей от возможности пользования автомобилями каршеринга может помешать уже достаточно развитый рынок поддельных аккаунтов. Любой желающий может сегодня приобрести созданный мошенниками аккаунт, даже если он не имеет водительских прав или лишен их.

На сегодняшний день в России насчитывается более 229 тыс. каршеринговых аккаунтов. Такую статистику приводят аналитики Сбербанка. Поэтому навести порядок на рынке каршеринга, проверяя подлинность всех аккаунтов, просто невозможно, тем более в условиях бурного развития сервиса, сопровождаемого появлением все новых и новых прокатных компаний.

Как далеко можно уезжать на каршеринговом автомобиле из города? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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Фото: АГН «Москва»