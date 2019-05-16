Каршеринг привлекут к ответственности за пьяных водителей

За допуск к управлению автомобилем пьяных либо лишенных водительских прав людей предусмотрен штраф 100 тыс. рублей, но он почему-то не распространяется на каршеринг.

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев озаботился тем, несут ли каршеринговые компании ответственность за то, что их автомобилями управляют водители в состоянии алкогольного опьянения или без прав.

Чтобы выяснить это, парламентарий обратился в ГИБДД с запросом, в котором просит предоставить информацию об имевших место административных протоколах в отношении каршеринговых компаний, а также разъяснения, какое наказание для них предусмотрено. Также Алексей Цивилев запросил статистику ДТП с участием каршеринговых машин за последние три года.

Данный запрос был направлен депутатом после того, как он не смог найти соответствующую информацию в открытом доступе. При этом в ст. 12.32 КоАП «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством» предусмотрен штраф для юридических лиц в размере 100 тыс. рублей. Пьяные водители, а также люди без прав, попадают за руль каршеринговых машин путем обмана, и это, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока ответственность за них не начнут нести компании, предоставляющие машины. В таком случае все автомобили будут в кратчайшие сроки оборудованы алкозамками и даже камерами, подключенными к центральной системе распознавания лиц.

«Сейчас мы можем надеяться только на общественный резонанс, который вызывают участившиеся случаи ДТП с взятыми в краткосрочную аренду автомобилями, и на его воздействие на бизнес. Законодательного регулирования каршеринга как такового нет», — обратился к людям депутат.

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Фото: АГН «Москва»