Каршеринг предложили оснастить алкозамками

По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству, алкоблокираторы на прокатных машинах позволят заметно снизить количество ДТП на наших дорогах.

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский призывает внедрить на «общих» автомобилях алкозамки, для чего предлагает разработать закон, обязывающий оснащать ими прокатные автомобили и машины каршеринга.

При наличии в автомобилях алкотестеров, блокирующих зажигание, то есть алкоблокираторов, на дорогах будет случаться гораздо меньше аварий.

На данном этапе Владимир Афонский намерен обсудить нововведение с Минтрансом и получить консультацию экспертов этого министерства. В частности, его волнует вопрос, лишится ли транспортное средство заводской гарантии при дооснащении автомобиля алкозамком.

«Дело в том, что установка алкозамка чревата потерей гарантии и непредсказуемыми сбоями всех электронных систем автомобиля. Но это в теории, как на практике решить этот вопрос, уверен, подскажут в профильном министерстве», — приводит «Парламентская газета» слова Афонского.

Алкозамок не позволит пьяным людям завести автомобиль, а значит аварий с участием прокатных и каршеринговых автомобилей станет меньше, что сделает наши дороги безопаснее.

«Я не сомневаюсь в том, что весь транспорт на улицах должен быть безопасным — оборудовать машины каршеринга алкозамками — рациональная, разумная и правильная идея», — уверен высокопоставленный депутат.

Следует отметить, что стоимость алкоблокиратора составляет несколько десятков тысяч рублей. Есть приборы за 20–50 тыс. рублей, а есть и за 150 тыс.

Напомним, что ранее было предложено повысить минимальный возраст пользователей услуг каршеринга.

С другими законодательными инициативами можно ознакомиться здесь.

Фото: Belkacar