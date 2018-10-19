Россиянам моложе 25 лет могут запретить пользоваться каршерингом

С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Также он предлагает установить минимальную величину водительского стажа для клиентов проката на уровне трех лет.

Запретить пользоваться каршерингом водителям моложе 25 лет предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился со своей инициативой к министру транспорта Евгению Дитриху в письме, которое есть в распоряжении News.ru, там говорится о том, что это поможет снизить аварийность на дорогах.

Депутат отмечает, что каршеринг становится все популярнее в России. Появляется много операторов, в борьбе за клиента они предлагают все более выгодные условия проката автомобилей. Стоимость услуги иногда ниже, чем у такси, люди все охотнее пользуются краткосрочной арендой автомобилей, но вместе с этим растет и число аварий с участием каршеринговых машин.

Арендовать машину может гражданин со стажем вождения (чаще всего) от двух лет и возрастом от 21 года. Впрочем, компании постепенно смягчают требования. Так, летом прошлого года крупнейший оператор каршеринга «Делимобиль» снизил возрастную планку до 19 лет и стаж вождения — от одного года. Предыдущие требования сервиса были строже — от 21 года и не менее 2 лет стажа.

Новые компании вообще не вводят ограничений, чтобы увеличить клиентскую базу и закрепиться на рынке, сетует депутат.

Поэтому он предлагает ввести ограничения законодательно, установив минимальный возраст пользователя не ниже 25 лет с не менее чем 3-летним стажем управления автомобилем.

Интересно, что для автомобилей бизнес-класса компании устанавливают более жесткие требования по стажу и возрасту водителя, именно потому, что прекрасно понимают риски и отдавая в прокат дорогую технику, рисковать не хотят.

Однако предлагать можно что угодно, но пока это не прописано на бумаге, это так и останется предложением. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отмечает, что каршеринг — частный бизнес и устанавливает порядки на свое усмотрение, лишь бы они были в рамках действующего законодательства. Только Госдума может внести нормы и критерии, которые будут регулировать этот бизнес. Насчет каршеринга особых установок нет, да и услугу такси только недавно стали регулировать законодательно. В ближайшее время до регулирования каршеринга руки вряд ли дойдут, потому что у депутатов много работы с такси, хорошо бы сначала тут до конца разобраться и установить четкие правила.

Есть и другие проблемы в сфере каршеринга. Так, один из каршеринговых сервисов рассказал, как клиенты разворовывают детали его автомобилей.

Недавний опрос, проведенный компанией Форд, показал, что 5% россиян, проживающих в крупных городах, готовы «изменить» собственному автомобилю в пользу краткосрочной аренды или абонемента на городской транспорт.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС