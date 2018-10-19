Россиянам моложе 25 лет могут запретить пользоваться каршерингом

Запретить пользоваться каршерингом водителям моложе 25 лет предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился со своей инициативой к министру транспорта Евгению Дитриху в письме, которое есть в распоряжении News.ru, там говорится о том, что это поможет снизить аварийность на дорогах.
Депутат отмечает, что каршеринг становится все популярнее в России. Появляется много операторов, в борьбе за клиента они предлагают все более выгодные условия проката автомобилей. Стоимость услуги иногда ниже, чем у такси, люди все охотнее пользуются краткосрочной арендой автомобилей, но вместе с этим растет и число аварий с участием каршеринговых машин.
Арендовать машину может гражданин со стажем вождения (чаще всего) от двух лет и возрастом от 21 года. Впрочем, компании постепенно смягчают требования. Так, летом прошлого года крупнейший оператор каршеринга «Делимобиль» снизил возрастную планку до 19 лет и стаж вождения — от одного года. Предыдущие требования сервиса были строже — от 21 года и не менее 2 лет стажа.
Новые компании вообще не вводят ограничений, чтобы увеличить клиентскую базу и закрепиться на рынке, сетует депутат.
Поэтому он предлагает ввести ограничения законодательно, установив минимальный возраст пользователя не ниже 25 лет с не менее чем 3-летним стажем управления автомобилем.
Интересно, что для автомобилей бизнес-класса компании устанавливают более жесткие требования по стажу и возрасту водителя, именно потому, что прекрасно понимают риски и отдавая в прокат дорогую технику, рисковать не хотят.
Однако предлагать можно что угодно, но пока это не прописано на бумаге, это так и останется предложением. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отмечает, что каршеринг — частный бизнес и устанавливает порядки на свое усмотрение, лишь бы они были в рамках действующего законодательства. Только Госдума может внести нормы и критерии, которые будут регулировать этот бизнес. Насчет каршеринга особых установок нет, да и услугу такси только недавно стали регулировать законодательно. В ближайшее время до регулирования каршеринга руки вряд ли дойдут, потому что у депутатов много работы с такси, хорошо бы сначала тут до конца разобраться и установить четкие правила.
- Есть и другие проблемы в сфере каршеринга. Так, один из каршеринговых сервисов рассказал, как клиенты разворовывают детали его автомобилей.
- Недавний опрос, проведенный компанией Форд, показал, что 5% россиян, проживающих в крупных городах, готовы «изменить» собственному автомобилю в пользу краткосрочной аренды или абонемента на городской транспорт.
Фото: Алексей Смышляев/ТАСС
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