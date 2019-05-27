Уехал на каршеринге за город. Что мне будет?

Популярность каршеринга растет, и все больше «прогрессивных» водителей готовы отказаться от личной машины в пользу арендной. Перед этим неплохо бы прикинуть все возможные жизненные ситуации, чтобы не доставить неудобств самому себе.

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Пожалуй, мало какой сервис набирал популярность столь же стремительно, как каршеринг . В Москве от машин с оранжевыми задними крыльями уже рябит в глазах. Растет их парк, растет число поклонников. По умолчанию под «шерингом» понимается сугубо городская эксплуатация с поминутной тарификацией. На самом деле есть масса исключений из этого правила.

Зона за МКАД не является запретной для завершения аренды. Сверьтесь с картой, которая есть на сайте любого оператора, и вы увидите, как далеко она может простираться. Нет и жесткого разделения по принципу «в Москве — можно, в области — нельзя». Встречаются варианты, когда закрыть сессию можно в ближайших городах Подмосковья, но нельзя в отдаленных районах столицы (вы же помните, насколько далеко «прорвало» территорию мегаполиса на юге?). Так что, живя в подмосковном городе, вполне можно ездить на работу и обратно на прокатной машине.

Дача — другое дело. Вам повезло, если она входит в разрешенные оператором границы прекращения аренды. В этом случае вы смело можете оставить машину следующему пользователю. Правда, с обязательным условием свободного к ней доступа. Если поселок оснащен шлагбаумом, заплатите штраф компании. Но все-таки входящий в зону допустимой парковки частный сектор — это исключение.

Насколько далеко можно уехать от «базового» города на каршеринговой машине, тоже зависит от оператора. Вся разрешенная зона эксплуатации и закрытия сессии проката указана в мобильном приложении на карте. В общем случае можно сказать, что за пределы города выезжать можно, а совсем дальние пробеги под запретом. Перечислять все нюансы полутора десятков операторов бессмысленно и нудно: они у каждого свои. Зона разрешенного вождения и зона, где можно завершать аренду, могут не совпадать по границам.

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Впрочем, намотать на машине изрядное количество километров все-таки позволительно. Выбирайте поминутный тариф, колесите по городу — и оператор вам слова не скажет за трехзначные числа. Все ведущие компании предлагают в качестве альтернативы пакеты на несколько часов вплоть до одних суток. Но в этом случае включается лимит на километраж, и больше 70–100 км без дополнительной платы вам намотать не дадут. И, опять же, строго в зоне разрешенной эксплуатации.

По-настоящему дальние поездки на каршеринговой машине сейчас исключены. На дачу или в соседний город съездить можно, если они располагаются в одобренных оператором границах. Там можно завершить аренду, поставить машину в режим ожидания (придется платить поминутно, зато ее гарантированно никто не уведет) или не париться деталями, если вы выбрали тариф на несколько часов.