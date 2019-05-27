Уехал на каршеринге за город. Что мне будет?

Зона за МКАД не является запретной для завершения аренды. Сверьтесь с картой, которая есть на сайте любого оператора, и вы увидите, как далеко она может простираться. Нет и жесткого разделения по принципу «в Москве — можно, в области — нельзя». Встречаются варианты, когда закрыть сессию можно в ближайших городах Подмосковья, но нельзя в отдаленных районах столицы (вы же помните, насколько далеко «прорвало» территорию мегаполиса на юге?). Так что, живя в подмосковном городе, вполне можно ездить на работу и обратно на прокатной машине.
Дача — другое дело. Вам повезло, если она входит в разрешенные оператором границы прекращения аренды. В этом случае вы смело можете оставить машину следующему пользователю. Правда, с обязательным условием свободного к ней доступа. Если поселок оснащен шлагбаумом, заплатите штраф компании. Но все-таки входящий в зону допустимой парковки частный сектор — это исключение.
Насколько далеко можно уехать от «базового» города на каршеринговой машине, тоже зависит от оператора. Вся разрешенная зона эксплуатации и закрытия сессии проката указана в мобильном приложении на карте. В общем случае можно сказать, что за пределы города выезжать можно, а совсем дальние пробеги под запретом. Перечислять все нюансы полутора десятков операторов бессмысленно и нудно: они у каждого свои. Зона разрешенного вождения и зона, где можно завершать аренду, могут не совпадать по границам.
По-настоящему дальние поездки на каршеринговой машине сейчас исключены. На дачу или в соседний город съездить можно, если они располагаются в одобренных оператором границах. Там можно завершить аренду, поставить машину в режим ожидания (придется платить поминутно, зато ее гарантированно никто не уведет) или не париться деталями, если вы выбрали тариф на несколько часов.
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