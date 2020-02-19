Пришла СМСка: ГИБДД предупреждает…
По аналогии с МЧС, в Госавтоинспекции прорабатывают идею об СМС-рассылках.
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Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках на дорогах с помощью СМС-рассылок, сообщил в эфире радиостанции «Милицейская волна» замначальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.
Госавтоинспекция разработала электронную карту очагов ДТП, ее нет в открытом доступе, однако ведомство хочет передавать такую информацию в интернет, чтобы автомобилисты были в курсе и планировали в зависимости от этого свои маршруты. Следующий шаг — предупреждать людей в формате СМС-сообщений о том, что они приближаются к месту аварии.
«Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем», — передает слова Понарьина РИА «Новости».
Фото: depositphotos.com
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