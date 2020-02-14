Нам светит новая проверка от ГИБДД: отлов за диагностическую карту

В ведомстве придумали, как бороться с липовыми техосмотрами. По крайней мере, им так кажется.

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Странная инициатива! Первая мысль: наверное, теперь на дорогах начнут отлавливать личностей с подозрительными диагностическими картами. Если что-то не так — машину на штрафстоянку и далее по известному сценарию. Но это, конечно же, не так: водитель вовсе не обязан возить с собой какую-то карту. Она нужна ему только для одного: предъявить барышне при покупке полиса ОСАГО. Его-то и стоит возить с собой, чтобы, в случае чего, показать, воспользоваться и др.

Впрочем, опять не то: согласно Постановлению Правительства РФ № 1747 от 21.12.2019, водитель имеет право предъявлять полис в виде электронного документа! А его на экспертизу не отдать — как и бумажный, впрочем. Да это не нужно: проверять подлинность надо по электронной базе, доступ к которой должен быть у любого гаишника. Получается, что проверок на дорогах нам опасаться не стоит. Тогда о чем же идет речь?

Изучаем текст. В «Правила проведения технического осмотра транспортных средств», утвержденные постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. № 1008, предлагается внести ряд изменений. В частности, вводится глава IV, согласно которой:

осуществляется аннулирование диагностической карты… подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и оформления данной диагностической карты.

Звучит запутанно, но разобраться можно. Смысл задумки, в общем-то, очевиден. В стране процветает торговля полисами ОСАГО. Не секрет, что приобрести диагностическую карту вам очень часто предлагают вместе со страховкой. Понятно, что техническое состояние автомобиля при этом никого не волнует: торговцу нужны деньги, а автовладельцу — возможность ездить. Кстати, наказание за езду с липовым ОСАГО (читай — вообще без него), согласно Статье 12.3. ч. 2. КоАП РФ, — предупреждение или наложение административного штрафа в 500 ₽. Немного по нынешним временам.

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Но какую карту в этом случае будет аннулировать ГИБДД, если никакой карты, в общем-то, и нет? Полис — вот, проверяйте, а диагностическую карту я сразу же потерял, выбросил, съел (нужное подчеркнуть). Какие ко мне претензии? И совсем уж нехороший вопрос: следует ли понимать, что до сих пор никто не занимался выявлением этих самых «несоответствий»? Ждут выхода нового постановления?

Понятно, что нехорошего торговца полисами надо бы оградить от общества: фактически он подделывает документы. Но это явно не входит в компетенцию ГИБДД. Так что же конкретно собрались пресекать гаишники?

На мой взгляд, чтобы система реально начала работать, первым делом нужно создать единую работоспособную базу данных по всей стране. Чтобы любое устройство видеофиксации и любой инспектор ГИБДД, глядя на автомобиль, мгновенно, подобно киношному Шерлоку, выстраивали цепочку умозаключений. Мол, автомобиль марки Изотта Фраскини, регистрационный знак такой-то, получил полис ОСАГО в городе Арбатове, предъявив страховщику Синицкому диагностическую карту со станции техобслуживания такой-то — номер лицензии такой-то… Срок действия лицензии истекает… простите, так он давно истек! Значит, будем разбираться, каким образом г-н Синицкий выдал страховой полис, грубо нарушив закон! А заодно сейчас проверим, приезжала ли вообще данная машина на указанный сервис? Если не приезжала, то будут вопросы и к ее владельцу: откуда взял полис, приятель?

В общем, нормальным водителям пугаться как бы нечего — никто не будет им устраивать дополнительные проверки на дорогах. Но что-то подсказывает, что и жулики особо не испугаются. Потому что проводить через очередной закон разрешение контролирующим органам на отлов противоправных элементов мне представляется какой-то детской игрой. В конце концов на то и полиция, чтобы пресекать правонарушения в любом их проявлении без дополнительных согласований наверху или появления новых законов.