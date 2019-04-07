11 основных заблуждений о техосмотре и 11 ответов скептикам

В декабре прошлого года на сайте «За рулем» была опубликована статья «Такая реформа техосмотра работать не будет!». Просмотров оказалось немало, как и комментариев. Обсуждение вышло настолько интересным, что его просто нельзя было оставить без внимания.

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Автор упомянутой публикации — Валерий Михайлов, генеральный директор ООО «Технический осмотр» (г. Екатеринбург). Именно он и прокомментировал наиболее интересные высказывания наших читателей.

Константин:

Да, да, спецмастерские с супероборудованием, не проводить на коленке. А сейчас что мешает построить эти мастерские? Платить опять мне за ваше «качество».

И ещё, оплата подразумевает оказание услуг, а на услуги есть гарантия. Какой гарантийный срок у ТО, чтобы, если что, я мог на вас в суд подать за возмещением ущерба.

Нет гарантии, за что платим, если отвечать нам?

Константин, у вас никто ничего и не просит. А качество должен обеспечить тот, кто проводит техосмотр, а значит с них и помещение, и оборудование, и обучение персонала, и соблюдение регламентов. И гарантии есть, без прохождения ТО ни одна страховая компания не заключит с вами договор. Страховка — вот ваша гарантия, что вам возместят ущерб. А если что-то произошло по нашей вине, то с нас и спросит страховая компания. И гарантия эта на весь срок вашей страховки.

Дмитрий Кузьмин:

У рыбы гнилая голова, какой тут может быть честный техосмотр? Посмотрите на власть имущих: глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивишй недавно своего ребенка по бесплатной путевке в Турцию, имел официальный доход 183 тысячи рублей в день! Бизнесмен с таким огромным доходом у власти, да еще и у малоимущих забрать не стыдится... А вы техосмотр.... бесполезно. В ГИБДД старшие и младшие чины спят и видят, когда право техосмотра отдадут им, давно уже множество схем прокрутки техосмотра ждут своего применения!

Конечно, Дмитрий, в чем-то вы правы, но не все же воруют. Еще недавно мэр нашего города Ройзман пользовался большим уважением почти у двухмиллионного города и ничего не воровал. И таких очень много, иначе мы бы давно уже развалились. Вот уже 14 лет мы проводим техосмотр. Когда у нас было 8 постов и параллельно с нами работали гаишники, не все было идеально. Но я точно знаю, что среди них было большинство порядочных и их работа сохранила множество жизней на дороге.

Александр67:

Техосмотр имеет смысл, если он проводится каждый день, а это просто фикция и отъем денег у населения...

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Мы проводим техосмотр раз в год для того, чтобы дать возможность выявить скрытые дефекты, а у грузовиков — изменение в конструкции, которые делаются без согласования в ГИБДД. Сейчас 90% владеющих собственным легковым автомобилем — просто водители. И о техническом состоянии узнают только во время аварии. Вы правы только в том, что машину надо перед выездом осматривать. Вот это и есть ваш ежедневный техосмотр, потому что речь идет о самом главном, о вашей жизни и жизни ваших близких. А теперь об отъёме денег у населения. Мы, проводящие техосмотр, их точно у вас не отнимаем. Все претензии к страховщикам. Когда мы начинали, эти деньги за техосмотр шли государству. А потом все потоки перенаправили в сторону страховщиков. И чтобы что-то сдвинуть в техосмотре, их надо вычленить из этой схемы. — пусть каждый занимается своим делом.

Сергей Гранта:

Обязательный техосмотр (ТО) нужен не МВД, не РСА и другим участникам рынка, а в первую очередь всем жителям России, та как все мы или пассажиры или водители транспортных средств. Хотя ответственность за техсостояние автомобиля возложена на его владельца, но, как показывают автокатастрофы с многочисленными человеческими жертвами, владельцы своих обязанностей по содержанию транспортных средств в исправном состоянии не выполняют. Единственный способ заставить владельцев содержать свои автомобили в исправности это ТО. Кроме того наличие обязательного ТО в определенной степени ограничивает возможности по бездумному внесению изменений в конструкцию автомобиля и позволяет убрать с дорог откровенный хлам. Идея забрать ТО у МВД и передать станциям техосмотра, это правильно. ТО это бизнес, а государственные органы бизнесом не должны заниматься, но и отдавать все на откуп бизнесменам, как сделано сейчас, тоже нельзя, так как в этом случае ТО, как показывает текущее состояние,теряет смысл. Нужно восстановить государственный контроль за проведением ТО. Для этого базу ЕАИСТО должно вести МВД, но не должно иметь права вносить изменения в эту базу. Правом вносить данные в ЕАИСТО должны обладать технические эксперты станций ТО. Аккредитовать станции ТО и технических экспертов должен существующий государственный орган по аккредитации, Госакредитация. Технические эксперты должны нести ответственность, вплоть до уголовной, за внесение данных в ЕАИСТО без прохождения ТО. Основанием для оформления страховки является запись в ЕАИСТО. Страховые компании не должны иметь права вносить изменения ЕАИСТО. Подобное разделение компетенций участников рынка ТО позволит полностью исключить коррупцию и свести к минимуму фиктивный ТО

Вот это государственный человек. Все грамотно, все логично, все масштабно. Кстати, на этих сайтах можно подобрать руководство управленческого звена. Учить их и давать им возможность реализации своего понимания государственности. Маленькое замечание — коррупцию не изжить, но можно свети ее к минимуму.

Абориген:

Всегда проходил техосмотр в первую очередь для себя. Слежу за авто, но взгляд со стороны только в помощь.



Но беда в том, что со стороны осмотрщиков это бывает чистым разводиловым на деньги из-за надуманных проблем.



Честный техосмотр очень нужен. Особенно для коммерческого транспорта. По дорогам передвигается откровенный автохлам. Такой, что волосы шевелятся.



Как уборочная, так выползают ржавые дымящиеся консервные банки, которые разваливаются на ходу. В этом году налетел на кусок рамы. Повезло, без последствий. Только защиту погнул. Машину подкинуло прилично. А сколько раз убирал с дороги лопнувшие болты на 22–24 или куски металла от Камазов не сосчитать. Было у нас такое, что вылетевший кардан из под Камаза влетел в кабину встречной фуры. Водитель погиб.



Как-то догнал старую шестерку. У неё стабилизатор поперечной устойчивости отвалился одним концом и выдавал снопы искр по асфальту. Водила увидел в зеркале меня и прибавил. Машина дорогу не держит, его мотыляет во все стороны, искры летят, а он гашетку топит. Когда я ему светом мигать начал он и вовсе втопил лететь. Обогнал, прижал, остановил. Там цыгане. Устроил им вводную по теме безопасности окружающих.



На фоне таких примеров, случаев аварий большегрузов и автобусов по причине неисправностей, отказавших тормозов, искренне не понимаю людей, минусующих необходимость нормального техосмотра.



Да, гарантии, что запчасть на ходу не развалится нет. Особенно если учесть обилие контрафакта или запчастей б/у (восстановленных и продаваемых барыгами как новые). Но глупо отрицать, что грамотный, независимый техосмотр поможет снизить степень риска.

Еще один государственник, с очень правильным подходом к безопасности на дорогах. Но на техосмотре «разводить» не будут, там не на чем. «Разводить» будут в специализированных автоцентрах, там бешеные расценки. Не везде, но найдутся желающие что-то вам заменить, и это будет недешево.

Анатолич :

«как показывают автокатастрофы с многочисленными человеческими жертвами, владельцы своих обязанностей по содержанию транспортных средств в исправном состоянии не выполняют» (с)

Жду статистику по ДТП, произошедшим по причине неудовлетворительного технического состояния транспорта.

Это все деньги. Их недостаток не дает возможность содержать машину в исправном техническом состоянии. Будем богаче — на дорогах будет безопасней.

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Сергей Гранта:

Для ответственного автовладельца, поддерживающего свой автомобиль в исправном состоянии, заехать раз в год, а если новый автомобиль, и того реже, на ТО на 30 мин. не составляет никаких проблем и 500 руб. не такие большие деньги, к тому же эти деньги идут не жуликам из страховой, как сейчас, а работягам со станции ТО.

Если вы думаете, что все идет только работягам станции ТО, то уверяю, это совсем не так. Они получают только зарплату. Остальное — это коммуналка, электричество, аренда, налоги. И все эти расходы — 60% от поступлений.

Сергей Гранта:

Вот когда переложат ответственность за тех.состояние ТС с водителей на пункты ТО, от даты прохождения ТО до следующей даты прохождения ТО, вплоть до уголовной, тогда может и появится смысл этого ныне бессмысленного фиктивного ТехОсмотра.

Бессмысленным ТО становится тогда, когда вы купили эту карту. Сразу пропадают гарантии оплаты страховки за страховой случай. А уголовная ответственность за недосмотры работников ТО существует и сейчас.

Безымянный:

Заехать не проблема (хотя как сказать), для этого нужно время и деньги, а толку с ТО — зеро. Поэтому граждане и рассматривают данное действо как один из сравнительно честных отъемов денег у населения — по другому — просто В О Р О В С Т В О, причем что усугубляет это действо — воровство УЗАКОНЕННОЕ.

И «работяги» со станций ТО не пробовали работать руками, на заводах, фабриках, стройках

Вы проходите ТО, где при инструментальном контроле обязательно найдут скрытые дефекты вашей машины, если они есть. И вам придется заменить соответствующие детали, что в дальнейшем, возможно, спасет вашу жизнь и окружающих. ТО тогда бессмысленное, когда вы его купили без инструментального осмотра машины. И работяги на настоящем ТО не менее квалифицированные, чем на заводах (техническое образование, сертификация, повышение квалификации). И, кстати, специалиста с такими навыками возьмет любой завод, фабрика и стройка.

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Иван Михайлов:

Надо сделать, как сейчас модно, взять англоязычный закон USA о техосмотре, русифицировать, продвинуть, и вперед. Готово ! Зачем изобретать новый коррупционный законопроект.

Логично, но надо выбрать лучшее не только от американцев, а все, что работает в Европе. И конечно, это даст возможность снять большую часть проблем ТО.

Безымянный:

Если необходим контроль за контролерами (работниками пунктов ТО в данном случае), то дабы устранить по сути коррупционную составляющую,с которой так рьяно и совсем безуспешно борются (типа борются) властные структуры,то выходит логично устранить этот коррупционный недостаток- совсем ОТМЕНИТЬ техосмотр.

И РСА будет спокойнее. И на контролерах за контролерами можно прилично сэкономить госбюджету.

Как только будет отменен ТО, то каждый из нас становится жертвой и потенциальным убийцей на дороге. И это усугубится тем, что большинство водителей с очень средними водительскими навыками, а еще лихачи-пацаны, пьяницы и наркоманы. Так что же, запрещать автомобиль? Просто не надо ничего доводить до абсурда.

Валерий Михайлов:

Если слушать всех, кто по любым причинам не хочет проходить ТО, то на дорогах начнутся настоящие гладиаторские бои. И вот тогда любой из нас не получит никаких гарантий, что он доедет до пункта назначения и вернется назад живым и невредимым.

В Госдуме предложили вообще отменить обязательный техосмотр.