ГИБДД будет аннулировать «липовые» диагностические карты

В случае отсутствия подтверждения того, что транспортное средство проходило техосмотр, ГИБДД аннулирует диагностическую карту, а вместе с ней, возможно, и страховой полис ОСАГО.

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Новая схема наказания автовладельцев, купивших диагностические карты без посещения пункта техосмотра либо с нарушениями процедуры ТО, опубликована Минтрансом на сайте regulation.gov.ru.

В случае, если транспортное средство не предъявлялось на осмотр, его диагностическая карта будет аннулироваться, после чего сведения о подлоге передадут в страховую компанию, которая должна будет аннулировать и страховой полис ОСАГО на автомобиль.

Предлагаемые изменения утверждены постановлением Правительства №1008. В силу новый документ вступит 8 июня 2020 года. Тогда же начнет действовать и новый закон о техосмотре (170-ФЗ).

Таким образом, в области техосмотра будет проведена очередная реформа, в результате которой владельцы транспортных средств не смогут больше покупать диагностические карты, что сегодня предпочитают делать 80% автомобилистов.

Прохождение техосмотра будет фиксироваться на трех фотографиях: до осмотра, во время него и после. Снимки станут направляться в МВД и храниться там минимум год.

В нововведении есть одна неувязка: страховщик не вправе расторгать договор ОСАГО в одностороннем порядке. Сделать это можно только через суд. Пока же идет суд, автомобилист может попасть, например, в ДТП. В итоге, заплатив деньги за полис, автомобилист не получит купленную страховку. Более того, не исключено, что с него могут потребовать выплаченные ранее возмещения и даже обвинить в мошенничестве.

Для старых автомобилей введен особый ГОСТ.

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