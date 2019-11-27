Автомобиль узнают по фотографии: во время техосмотра сделают три снимка

Чтобы убедиться, что машина действительно прошла техосмотр, Минтранс предлагает фиксировать процедуру в трех точках.

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Министерство транспорта на regulation.gov.ru разместило проект приказа о требованиях к фотографиях во время прохождения техосмотра. Напомним, в 2020 году вступит в силу закон, по которому операторы техосмотра должны делать фото машин и загружать их в специальную базу.

Согласно этому приказу, фотографий должно быть три. Одна — перед началом технического диагностирования, это фото машины сзади, позволяющее определить марку, модель, цвет и номерные знаки. Вторая делается в любой момент до окончания процедуры техосмотра, в нее также обязательно должны попасть номера автомобиля. И наконец, третья делается по окончании диагностирования. Эта фотография должна содержать изображение транспортного средства спереди, а прицепа и полуприцепа сзади. Фото должно быть сделано так, чтобы по нему можно было определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный номер автомобиля.

Фотографии в формате JPG должны быть некорректируемыми и содержать дату, время, координаты места фотографирования. Изображение должно быть с разрешением не менее 300 dpi и «весом» не более 512 килобайт. При сжатии фото не должно быть видимых артефактов сжатия, ступенчатых изменений цвета или зубчатых границ в областях переходов цвета.

«Координаты места нахождения транспортного средства в пункте технического осмотра (места его фотографирования) должны находиться в радиусе 150 метров от координат пункта технического осмотра, которые указаны в реестре операторов технического осмотра», — говорится в проекте приказа.

Фотографии транспортного средства в течение всего срока действия диагностической карты будут храниться в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.