+19 км/ч?! С нашими привычками в Европу ездить не надо!

Русские долго запрягают, но быстро ездят. А потому, говорят нам, надо ограничить скоростные лимиты на некоторых дорогах и снизить нештрафуемый порог превышения скорости (сейчас он составляет +19 км/ч) — чтобы все было «как в Европе». На самом деле в Европе все очень по-разному.

Европа придерживается ограничений «50» в населенных пунктах и «90» вне их. По населёнке исключение составляет Албания — там разрешенный предел «40»! В некоторых странах действуют послабления; например, в польских городах в ночное время (с 23:00 до 05:00) допустима скорость 60 км/ч.

Для загородных дорог в ряде стран установлен предел «80» (Швейцария, Финляндия, Сербия, Норвегия), в других по умолчанию допустима «сотня» (Германия, Австрия, Польша — на дорогах с числом полос в одном направлении более двух).

Бельгия поделена на две неравные части: в Северной Фландрии за городом действует «70», в Южной Валлонии — «90».

В Швеции (мировой лидер в сфере безопасности движения) загородные ограничения зависят от параметров ­дорог: от 70 до 100 км/ч.

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В некоторых странах дополнительно есть ограничения, совершенно неведомые нам (но обязательные для иностранных водителей). Например, в Хорватии водители моложе 24 лет должны придерживаться правила «- 10 от разрешенной».

В Македонии схожий порядок, но «- 10» включается для водителей со стажем до двух лет. В ряде стран «- 10» для всех загородных дорог действует во время осадков.

Камеры есть везде. Нештрафуемый порог разный, но в среднем строже нашего — большинство стран укладывается в диапазон 4–8 км/ч. Врут, что в мире нет стран с «+20». Есть, это Португалия. Но она такая в Европе одна. В Белоруссии, Литве, Польше и Хорватии не штрафуют «+11». В Финляндии и Румынии — «+10». В Бельгии, Италии и Франции — «+6». В Австрии, Германии, Швеции и Чехии можно превысить скорость на 4 км/ч. В Сербии — на 1 км/ч.

В Албанию с нашими привычками лучше не ездить вообще.