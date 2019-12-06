Убрать скоростную поблажку, которая всем нравится, оказалось тяжелее, чем узаконить ее.

Уже несколько лет нам намекают на то, что нештрафуемый порог в 20 км/ч то ли отменят совсем, то ли урежут до 10 км/ч. И вот очередные раздумья на уровне премьера вновь ничем не кончились: дано указание «еще раз проанализировать».

На мой взгляд, вопрос давно стал не техническим, а политическим. Потому что любое начальственное телодвижение в данном направлении однозначно будет направлено на увеличение числа взимаемых штрафов. А народ и так воет от всяческих поборов — не нужно его злить перед Новым годом. В итоге премьер сослался на… плохие спидометры старых автомобилей! После чего взял передышку.

Вообще-то Дмитрий Анатольевич всего пару месяцев назад сам же поручал детально проработать вопрос о целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10 — 20 км/ч. Надо полагать, что вопрос так и не проработали. И поэтому мячик вновь на половине его зама и главы МВД — пусть прорабатывают дальше.

А что бы сделал на месте Дмитрия Анатольевича я? Первым делом дождался бы Нового года — чего уж там. А затем спокойно, в рабочей обстановке, собрал бы исполнителей и поставил им простую задачу.

Суть — такая: исключить всякие возможности ошибочной рассылки штрафов! Начнем с погрешности, которая есть у любых приборов — вот от нее и надо отталкиваться при определении нештрафуемого порога. Чему она сегодня равна — 1 км/ч или, скажем, 10 км/ч — должен определять инженер, а не чиновник, дремлющий на совещании.

Для справки

Сегодня реальная точность работы таких комплексов, как, например, «Кордон.Про» М от питерской компании «Симикон» составляет всего 1 км/ч в диапазоне скоростей до 300 км/ч. Именно такие цифры и должны задавать порог, от которого может вестись фиксация нарушений.

Что касается пресловутых 20 км/ч, то не нужно морочить людям голову: эта поблажка ни малейшего отношения к погрешности измерений не имеет. К сожалению, подавляющее большинство водителей, а вместе с ними и руководителей разного уровня, почему-то уверовали в то, что эти 20 км/ч официально узаконены в России как некий бонус нарушителям. В итоге растет лавина глупостей. Например, устанавливая знак 40 вместо 60, чиновники нам поясняют, что, с учетом поблажки в 20 км/ч, для водителей при этом ничего не меняется. Но это — чушь, вранье, некомпетентность. Потому что, согласно ПДД, в зоне действия знака 40 можно ездить не быстрее 40 — и точка. А намеки на то, что «тебя не накажут», лишь воспитывают неуважение к закону. Дескать, ты воруй, только не очень борзей, а то все-таки накажут.

Что еще? Необходимо добиться абсолютного доверия водителей к точности используемых средств контроля — сегодня этого, к сожалению, нет. Картину портят еще и камеры в кустах: никто не верит в то, что ГИБДД или муниципалы несут за них ответственность. У многих создается впечатление, что такие камеры просто отдали на откуп каким-то частникам, которые устанавливают их как-то «не так», да еще и мухлюют с показаниями. Премьер должен потребовать обеспечить абсолютную прозрачность любых замеров, караемых штрафами. Тогда и саму таблицу штрафов за превышение скорости можно начинать практически с нуля: скажем, первая градация — от 2 до 20 км/ч. Но реальные квитанции при этом должны получать лишь те, кто действительно превысил заложенный в средство контроля скорости порог погрешности измерения. И если инженер скажет, что ручается, скажем, за точность в 1 км/ч, то и «письма счастья» должны получать лишь те, кто превысил скорость, скажем, на 2 км/ч. Но никак не за 1 км/ч.

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Короче говоря, водитель должен быть уверен в том, что на присланную ему квитанцию не повлияли ни дождь, ни криво установленная тренога, ни иные причины. И пусть это будет штраф хоть за превышение на 8 км/ч — кто виноват-то? А на спидометры грешить не нужно: они от рождения не умеют занижать скорость.

А все разговоры про якобы разрешенные «свыше» нарушения при этом утихнут сами собой. Не нарушай — не будет и штрафов. Что касается ограничения скорости и знаков типа «60» на многополосных дорогах, то это — отдельная глупость, не имеющая никакого отношения к данной теме. С ней Дмитрий Анатольевич должен будет разобраться на следующем совещании.