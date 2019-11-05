Там намерены проработать вопрос.

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Ранее мы писали, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД проработать вопрос о пересмотре нештрафуемого порога за превышение скорости до 2 декабря этого года. Глава правительства предлагает снизить его до 9 км/ч, а за превышение на 10–19 км/ч ввести штраф.

В пресс-службе МВД заявили, что ведомство намерено выяснить, насколько целесообразно введение нового штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

«МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

В частности, в Минтрансе инициативу снижения нештрафуемого порога за превышение скорости на 10–19 км/ч поддерживают и предлагают штрафовать нарушителей на 500 рублей. Тем временем ГИБДД выступает за увеличение штрафа за превышение скорости на 20–39 км/ч до 3 тыс. рублей и намеревается лишить злостных нарушителей права оплачивать штрафы со скидкой. Сейчас за превышение скорости на 20–39 км/ч предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

О сути и подоплеке введения штрафа за превышение скорости на 10–19 км/ч вы можете прочитать здесь.

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