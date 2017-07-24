«Бесплатные» +20 км/ч скоро отменят: пора готовиться

«Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно ежегодно отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан».

Заявленная цель — благая: снизить риск ДТП, особенно смертельных. Напоминаю грустную статистику: 50 человек в сутки, 20 000 человек в год. Новая норма может появиться в ближайшей редакции Кодекса об административных правонарушениях, которую Госдума рассмотрит в начале 2020 года.

А народ не верит в благие намерения свыше. И видит в подобном нововведении только одно: желание набить очередной мешок пиастрами. Страсти подогреваются тем обстоятельством, что нынешние скоростные ограничения и без того выглядят убого. Нам осточертели постоянные городские «угадайки» между знаками «40», «60» и «80»: как догадаться, что будет за ближайшим перекрестком? Всем надоели черепашьи ограничения на широких шоссе, пересекающих заброшенные деревушки без единого жителя. Именно на этом унылом фоне у среднего водителя выработалась привычка следить не за знаками, а за камерами фотовидеофиксации. А порог в 20 км/ч воспринимается исключительно как некое извинение за общий скоростной бардак на дорогах. Дескать, мы сами понимаем, как всё плохо, а потому вот тебе небольшая премия…

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Честно говоря, меня эти 20 км/ч всегда раздражали. Хотя, конечно же, я всегда позволял себе двигаться 100 вместо 90… Но этот бонус наводит на аналогию: перед банкоматом повесили камеру, которая сообщает в МВД только о хищениях, превышающих, скажем, 2000 ₽. А до того — тащи, сколько хочешь, если за руку не поймают…

В свете вышесказанного уменьшение порога нештрафуемости с 20 до 10 км/ч не представляется мне таким уж нехорошим деянием. Несвоевременным — это дело другое: общество раскалено до предела, а потому не нужно, извините, плевать на нагретую сковородку.

Мудрый политик просто обязан в нынешней ситуации сначала совершить некое благодеяние — понизить какие-то цены, разрешить парковку по субботам, отменить транспортный налог (покушаюсь на святое…). А уже после этого понижать скорость в городах, задирать цены на АЗС и т.п.

Но по части мудрости в области законотворчества у нас, к сожалению, наблюдается серьезный дефицит.