Депутаты вспомнили обещанное: надо отменить транспортный налог

Введение акцизов на топливо не убрало из списка расходов граждан начисляемый транспортный налог. А должно было, уверены депутаты.

Материалы по теме С богатых автовладельцев возьмут больше денег

С предложением отменить, наконец, транспортный налог выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Напомнить о необходимости изъятия данного налога из ежегодных выплат граждан его заставила недавняя инициатива Счетной палаты РФ, которая предложила скорректировать способ исчисления транспортного налога. Напомним, что речь идет о начислении налога исходя только из характеристик автомобилей, а не их стоимости. Сейчас для машин, цена которых превышает 3 млн рублей, применяется повышающий коэффициент.

Депутат напомнил, что в свое время предлагалось заменить начисляемый транспортный налог на более справедливые акцизы, включенные в стоимость топлива. Больше ездишь — больше платишь, таков был принцип предполагаемой реформы, с которой все согласились. Тем не менее с введением акцизов, повышаемых регулярно, начисляемый транспортный налог так и не исчез. Теперь, по сути, если не вдаваться в вопросы названия налогов, российские автомобилисты платят за дороги дважды, что идет вразрез с Конституцией, — при покупке топлива и по присылаемым из налоговых квитанциям.

«У нас вообще транспортный налог должен быть отменен порядка семи лет назад в связи с тем, что мы перешли на взимание акцизов на бензин. <...> Я считаю, есть смысл вообще отменить его как элемент налога. А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин. То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается», — приводит АГН «Москва» слова Сергея Катасонова.

Осенью топливо должно снова подорожать. На сколько? «За рулем» делает собственный прогноз.

Фото: Егор Алеев/ТАСС