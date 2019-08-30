Сегодня, в 11:16 С богатых автовладельцев возьмут больше денег Счетная палата предлагает привязать повышающий коэффициент транспортного налога не к цене, а к мощности автомобиля. Таким образом в бюджеты регионов удастся собрать больше денег.
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Счетная палата решила пересмотреть определение повышающего коэффициента при начислении транспортного налога. Сейчас он устанавливается для автомобилей стоимостью более 3 млн руб., а предлагается применять его в зависимости от мощности, а не стоимости транспортного средства, сообщает
«Коммерсантъ» . «Ежегодно размещаемые Минпромторгом России на официальном сайте перечни (автомобилей дороже 3 млн руб.) не содержат значительное количество дорогостоящих легковых транспортных средств. Например, легковые транспортные средства Tesla Motors Model S, Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M50D, Porsche Cayman GТ4 в отдельных периодах или в ряде периодов в перечнях отсутствуют. В этой связи при исчислении транспортного налога налоговыми органами к указанным транспортным средствам не применяется повышающий коэффициент»,- говорится в бюллетене Счетной палаты.
Из-за того что вышеназванные модели по каким-то причинам отсутствовали в перечне
Минпромторга , скорее всего, их не успели или забыли внести, при начислении транспортного налога вместо повышенного коэффициента 2 к ним применили обычный коэффициент, из-за чего, например, бюджет Смоленской области недосчитался 547 тыс. рублей, а Ивановской — 712 тыс. рублей. Недополучили денег и бюджеты других субъектов Федерации, подчеркивают в ведомстве. Поэтому схему применения повышающего коэффициента необходимо совершенствовать.
Сейчас при цене нового автомобиля от 3 до 5 млн рублей повышающий коэффициент транспортного налога для него составляет 1,5; для машин стоимостью от 5 до 10 млн рублей предусмотрен коэффициент 2, если автомобиль стоит от 10 до 15 млн рублей, то при расчете транспортного налога для него применяют коэффициент 3.
Фото: depositphotos.com
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