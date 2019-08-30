С богатых автовладельцев возьмут больше денег

Универсалы за 600 тысяч. Часть 2: Octavia Combi и еще 3 варианта На первичном рынке выбор универсалов ограничен, зато на вторичке можно подыскать вполне годные экземпляры. «За рулем» присмотрел интересные варианты в разных классах. 5 главных вопросов (и ответов) про Ладу XRAY Cross с вариатором Дождались — АВТОВАЗ выпустил Ладу с нормальной автоматической коробкой! Ненадежный робот АМТ на такое звание явно не тянул. «За рулем» поездил на новой версии XRAY Cross по городу, трассе и бездорожью и выяснил, стоило ли заморачиваться. Lada XRAY Cross с вариатором — бегство от АМТ Нашелся повод похвалить Ладу — команда отказалась от своей неудачной разработки АМТ и предложила для Иксрея японский вариатор. Этому я очень рад.