Государство заставляет автовладельца платить всё больше и больше налогов и сборов — термин «дойная корова» стал уже привычным для водителей. «За рулем» подсчитал, сколько денег за год отдает в бюджет обладатель Лады Весты. И результаты вас удивят.

Транспортный налог

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В разных регионах разные ставки. Скажем, для 106‑сильной Весты или Гранты в самых жадных регионах (ставка 35 рублей за лошадиную силу) налог в этом году составит 3710 рублей.

Это максимум. В большинстве республик, краев и областей сумма ниже. Такая плата не выглядит разорительной. Другой вопрос, что налог возьмут и с машины, которая весь год стояла, а ставки слабо коррелируют с зарплатами по регионам. То есть сам принцип исчисления спорный.

7 рублей стоит ­лошадиная сила ­Весты, а в некоторых регионах — аж 35! Логика в ставках не прослеживается

Бензин

Цена топлива, которое мы заливаем в баки, покрывает различные сборы на всех уровнях — НДПИ, НДС, акциз. В цене литра бензина АИ‑92 около 72% составляют налоги!Это серьезная величина, и ее размер представляется несправедливым — просто потому, что наша страна богата нефтью, а в других странах этот процент ниже. И соотношение между средней зарплатой и ценой топлива у нас тоже не лучшее.

Прикинем: водитель Весты, проезжая в год 20 000 км при расходе 7 л/100 км, истратит на бензин около 60 000 рублей. Из них 42 тысячи — налоги! Позвольте, это же среднемесячная зарплата в России! А владелец прожорливого Патриота отдаст уже две!