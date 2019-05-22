Транспортный налог
В разных регионах разные ставки. Скажем, для 106‑сильной Весты или Гранты в самых жадных регионах (ставка 35 рублей за лошадиную силу) налог в этом году составит 3710 рублей.
Это максимум. В большинстве республик, краев и областей сумма ниже. Такая плата не выглядит разорительной. Другой вопрос, что налог возьмут и с машины, которая весь год стояла, а ставки слабо коррелируют с зарплатами по регионам. То есть сам принцип исчисления спорный.
7 рублей стоит лошадиная сила Весты, а в некоторых регионах — аж 35! Логика в ставках не прослеживается
Бензин
Цена топлива, которое мы заливаем в баки, покрывает различные сборы на всех уровнях — НДПИ, НДС, акциз. В цене литра бензина АИ‑92 около 72% составляют налоги!Это серьезная величина, и ее размер представляется несправедливым — просто потому, что наша страна богата нефтью, а в других странах этот процент ниже. И соотношение между средней зарплатой и ценой топлива у нас тоже не лучшее.
Прикинем: водитель Весты, проезжая в год 20 000 км при расходе 7 л/100 км, истратит на бензин около 60 000 рублей. Из них 42 тысячи — налоги! Позвольте, это же среднемесячная зарплата в России! А владелец прожорливого Патриота отдаст уже две!
Утилизационный сбор
Этот сбор взимается с 2014 года. Точнее, он заложен в стоимость новой машины. В 2018 году коэффициент ставки на автомобили с двигателями объемом от 1000 до 2000 см³ вырос на 90%. Разница для большинства легковушек такова: было 44 200 рублей, стало 84 000 рублей. И эти 84 тысячи входят в стоимость новой Весты.
Плясать от объема мотора — это выглядит странно. И выручка расходуется… правильно, на выплату компенсаций тем, кто сдает старье и покупает новый автомобиль из утвержденного правительством списка. Тот, кто не использует машину до полной ее кончины, а продает следующему владельцу, компенсации не получает. Где справедливость?
В 2019 году за рыдван, сданный в утиль, начисляют не более 50 000 рублей (для варианта trade-in — 40 тысяч). И, собственно, эта форма обмена старого на новое — единственный пункт федеральной программы, которую второй год как собираются отменить. Тысячи несданных рыдванов медленно разлагаются где попало, по всей стране.
Утилизационный сбор — по сути, скрытый дополнительный налог (с некоторых пор в ПТС ставят отметку о его уплате). Легковой автомобиль в России служит в среднем двенадцать с половиной лет. Условно можно считать, что этот ежегодный налог для владельца Весты составляет 84 000 : 12,5 = 6720 рублей.
ОСАГО
Формально речь идет не о налоге, а о страховом взносе. Но он обязательный, и уклонение от покупки полиса карается штрафом. Автопарк России — около 52 млн автомобилей, из них 43,5 млн — легковые. А теперь внимание: по статистике ГИБДД, за десять полных лет (2009–2018) в России произошло 1,87 млн ДТП; данные различных исследований гласят, что около 40% водителей никогда не были участниками ДТП. И платили ежегодный взнос ОСАГО.
Страховая компания в данном случае представляет собой кассу взаимопомощи с принудительным участием. Скидываются все, а выплаты получают только некоторые (отдельные особо одаренные индивиды — по нескольку раз в год, но они затем и за полис платят больше). Всё сэкономленное «касса» забирает себе.
Средняя стоимость полиса ОСАГО в прошлом году, по данным Центробанка, составила 5800 рублей.
Штрафы?Их суммарная величина поражает воображение. Самым карающим остается Московский регион, где в 2018 году выписали квитанций на 31,7 млрд рублей. Многие считают штрафы скрытым налогом. Для водителей (вернее, для номерных знаков машин) Москвы и Подмосковья подсчитана среднегодовая сумма штрафов — около 5600 рублей. Однако кто не нарушает, не платит. Так что при всем желании штрафы нельзя причислить к неизбежным тратам.
Платные парковки и дороги?
Это дело добровольное. Можно ходить пешком или прокладывать маршруты между бесплатными парковками. Опять же, пользуйтесь общественным транспортом.
Особый случай — резидентные парковочные разрешения, кои предлагают в некоторых городах (для удешевления постоя на платных парковках). В Москве сейчас берут 3000 рублей в год. Но это не обязаловка, а платная услуга — для тех, кто не нашел поблизости от своего жилья бесплатной альтернативы.
Налоги с продажи и на роскошь
Частные случаи. Плата за роскошь — это повышающий коэффициент к транспортному налогу для автомобилей, чья рыночная цена превышает 3 млн рублей. К Весте, Rio, Крете и Дастеру не относится. В первой половине прошлого года новый автомобиль в России покупали в среднем за 1,38 млн рублей. А в топе продаж вся первая десятка моделей — «бюджетники».
Если владелец Весты решил продать ее раньше чем через три года с момента покупки, то должен заплатить налог: базовая ставка — 13% с выручки, но есть ряд поблажек. Кстати, столь ранняя продажа нетипична, абсолютное большинство владельцев пользуется машинами дольше. Средний срок владения автомобилем в России — 4,8 года (2018).
Техосмотр и прочие расходы
Ежегодный техосмотр обязателен для машин старше семи лет (для более свежих он проводится реже). Плату за ТО устанавливают местные власти, она лежит в пределах 400–800 рублей. По большому счету это пустячные траты.
Медсправка нужна при получении, замене или утере прав. Процедура редкая, и стоимость ее в пересчете на год невелика. То же относится к водительскому удостоверению (пошлина — 2000 рублей, за вариант с биометрическим чипом — 3000 рублей). В совокупности все эти расходы не являются непосильными.
Подведем итоги
Подсчитаем суммарные траты среднестатистического владельца Весты, которых невозможно избежать, если не нарушать законы. Для региона с самыми высокими ставками, при годовом пробеге 20 000 км. Транспортный налог, топливные налоги, утилизация, ОСАГО плюс 1500 рублей в год на разовые пошлины и получение карт и справок. НДС при покупке нового автомобиля не учитываем.
Итого — 59 190 рублей в год. Это примерно десятая часть стоимости новой Весты в простой комплектации.Другими словами, если владеете Вестой десять лет, вы платите за нее еще раз налогами и сборами. Много это или мало? Для всех по-разному. А раздражение и возмущение вызывают не столько сами поборы, сколько логика их начисления и неумолимый рост ставок. И особенно содержание налогов в бензине! Вычесть их, и картина получится совсем другая.
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