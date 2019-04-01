Как апрель изменит жизнь водителей: новые штрафы и ОСАГО

В апреле вступают в силу некоторые изменения, связанные с «автогражданкой», а столичных водителей начнут штрафовать за езду по ряду выделенных полос в Москве в выходные дни.

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Жизнь российского водителя постоянно связана с изменениями в законодательстве, повышением цен на все подряд, от топлива до страховки, и нововведениями региональных властей. Апрель не стал исключением.

С 1 апреля (и это не шутка) Российский союз автостраховщиков поменял систему расчета коэффициента бонус-малус (КБМ), от которого напрямую зависит стоимость полиса ОСАГО. Коэффициент больше не будет обновляться при перерывах в договорах «автогражданки», а будет назначаться водителю раз в год.

Например, если водитель попадет в аварию летом, а новый договор ОСАГО будет заключать осенью, то КБМ будет рассчитываться по состоянию на 1 апреля, а изменится он только 1 апреля следующего года. При этом если в электронной базе РСА у вас найдется несколько КБМ, то при расчете коэффициента за основу будет взят самый низкий. В РСА говорят, что это повысит привлекательность ОСАГО, поможет избежать задвоений коэффициента и снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Юридическим лицам будет присваиваться единый КБМ на весь автопарк машин.

С завтрашнего дня, то есть со 2 апреля 2019 года, при заключении договора ОСАГО через электронные системы РСА «Е-Гарант» и «Единый агент» можно будет выбрать страховщика. Сегодня он назначается автоматически с учетом номера ПТС автомобиля. Некоторые крупные автостраховщики стараются избегать присутствия в системах, а вся нагрузка ложится на небольшие компании.

Теперь «Е-Гарант» и «Единый агент» должны более равномерно распределять нагрузку между страховыми компаниями, а также сделать покупку ОСАГО доступнее в регионах, где даже при заключении договора электронного страхования постоянно возникают сбои.

С 14 апреля власти Москвы решили штрафовать за езду по нескольким выделенным полосам для общественного транспорта простых автомобилистов даже по выходным дням. Таблички «только по рабочим дням» уже демонтированы, то есть ездить по данным выделенкам в выходные уже нельзя.

В Центре организации дорожного движения говорят о том, что сделано это для удобства пассажиров общественного транспорта, которые написали множество жалоб, что по выходным автобусы ходят по выделенкам медленнее и поездки занимают больше времени.

На сайте РОИ появилась инициатива о привязке транспортного налога к массе автомобиля.

В этом году должна произойти глобальная реформа обязательного техосмотра в России. Сейчас новая редакция проекта находится в правительстве.

Фото: nalog.ru