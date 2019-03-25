Изменение транспортного налога: самое необычное предложение

На сайте «Российской общественной инициативы» появилось предложение привязать налог к массе автомобиля.

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Транспортный налог — одна из самых больных тем для автомобилистов. Власти говорят, что деньги от него идут на ремонт и строительство дорог, к тому же это одна из немногих статей пополнения региональных бюджетов.

Несколько раз транспортный налог пытались отменить, привязать к пробегу автомобиля или заставить власти изменить региональные коэффициенты. В некоторых регионах (например, Крыму) он очень низкий, а в каких-то местные власти используют максимально допустимые коэффициенты.

Пока депутаты и чиновники не могут определиться, что же делать с транспортным налогом, на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ) появилось предложение привязать транспортный налог к массе автомобиля.

Автор предложения руководствуется той логикой, что грузовики наносят дорожной инфраструктуре куда больший вред, но в некоторых регионах транспортный налог на них на треть ниже, чем на легковые автомобили.

Кроме того, привязка к мощности никак не сочетается с вредом, наносимым легковушкой дорогам. Автор приводит пример, что в одном регионе за автомобиль с двигателем мощностью 218 л.с. транспортный налог составляет 16 350 руб., а за такую же машину, но с двигателем мощностью 256 л.с., приходится платить уже 38 400 руб. Хотя по сути это один и тот же автомобиль с одной максимально разрешенной массой и вред дорогам, наносимый одной и той же легковушкой, но с двигателями разной мощности, одинаков.

Автор инициативы просит изменить формулу расчета транспортного налога, в «которой значимым будет вес автомобиля, а не его мощность». На момент подготовки материала за рассмотрение этой инициативы на федеральном уровне проголосовало 644 человека, 88 человек высказались против. Чтобы она была рассмотрена, инициативе необходимо набрать минимум 100 тыс. голосов «за».

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Фото: nalog.ru