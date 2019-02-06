Госдума разрешит налоговый вычет при покупке нового автомобиля

Сегодня Нижняя палата парламента в первом чтении рассмотрит законопроект, предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальнего Востока.

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Инициатива об отмене ввозных таможенных пошлин в ДФО на иномарки была выдвинута еще в 2017 году, но рассмотрение этого вопроса постоянно откладывалось. Между тем опубликованная в интернете в 2017 году петиция в ее поддержку собрала более 30 тыс. подписей, что говорит о заинтересованности населения в получении этой льготы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за повышения ввозных пошлин на новые и подержанные автомобили они стали недоступны для малообеспеченных жителей Дальнего Востока. В результате появилась порочная практика ввоза японских автомобилей по частям. Позже их собирают на нашей территории и продают. «Распилы» в итоге обходятся дешевле, но представляют опасность при эксплуатации.

К вопросу предоставления налогового вычета было решено вернуться, так как, несмотря на все усилия, предпринимаемые правительством, люди продолжают покидать ДФО, и чтобы поддержать население округа, предлагается предоставлять там налоговый вычет на определенных условиях.

«…предусмотреть имущественный налоговый вычет в двойном размере понесенных расходов на приобретение и ввоз автомобиля, включающих стоимость автомобиля и расходы, связанные с его доставкой и таможенным оформлением, но не превышающий 1 000 000 рублей. Таким образом, сумма налогового вычета не превысит 130 000 рублей», — говорится в документе.

Вычет может быть предоставлен не чаще чем один раз в пять лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в ГИБДД. Кроме того, вычет может быть предоставлен только физическому лицу, постоянно проживающему в одном из субъектов ДФО и подающему налоговую декларацию. Это, в том числе, будет способствовать сокращению теневых доходов на территории региона.

Этот закон, если будет принят, окажет поддержку малообеспеченным жителям Дальневосточного федерального округа, сократит отток населения и станет «компромиссным решением назревшей проблемы».

Сегодня часть ранее уплаченного подоходного налога (вычет) можно вернуть при покупке недвижимости (квартир, домов, земли), за лечение, обучение, операции с ценными бумагами, при инвестировании средств в негосударственный пенсионный фонд, на благотворительные цели. При покупке автомобиля налогового вычета не предусмотрено.

Недавнее исследование рынка автомобилей с правым рулем в регионах России показало, что больше всего таких машин в Приморском крае и Еврейской автономной области.

Чтобы избежать высоких таможенных пошлин, китайские автопроизводители думают о том, чтобы наладить выпуск машин в Приморском крае.

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