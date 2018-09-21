FAW может начать сборку легковушек во Владивостоке

Китайцы предложили создать в Приморском крае СП по производству автомобилей. Сегодня доля машин из Поднебесной в регионе ничтожно мала из-за таможенных пошлин.

Завод FAW на территории России должен сделать автомобили из КНР доступнее по цене

Посетившая Приморский край делегация из китайской провинции Цзилинь предложила российским чиновникам рассмотреть вопрос о строительстве завода FAW на территории региона. По их мнению, совместное сборочное предприятие позволит снизить стоимость китайских легковых машин за счет ввозных пошлин, которые, по мнению специалистов из КНР, являются преградой на пути продвижения на авторынок Приморья продукции завода FAW, находящегося в граничащей с Россией провинции Цзилинь.

В ответ на это предложение директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков отметил, что интерес к китайским автомобилям в регионе растет, но покупать их действительно не позволяют высокие пошлины на ввоз, приводит мнение чиновника «КП Владивосток».

«Если мы сможем организовать производство китайских автомобилей из провинции Цзилинь здесь, в Приморье, то мы сможем их потом реализовывать на всей территории России. Сборочное производство можно организовать на очень выгодных условиях Свободного порта Владивосток с минимальной ставкой таможенных площадей», — высказался Алексей Старичков.

Следует отметить, что на территории Приморья уже идет сборка грузовых автомобилей FAW.

По стоимости своей продукции завод FAW конкурирует с Ладами.

Стать альтернативой праворульным автомобилям на Дальнем Востоке России будет непросто.

Фото: FAW