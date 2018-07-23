Китайский конкурент Лады XRAY: скоро в России

Компания FAW обновила Одобрение типа транспортного средства для своего приподнятного хэтчбека D60, который смело называет «компактным кроссовером».

Первый раз эту модель сертифицировали в России еще в 2015 году, но до продаж дело так и не дошло, хотя в Китае машина пережила рестайлинг. Дореформенный FAW D60 был показан на Московском международном автосалоне в 2016 году, но в российском офисе FAW так и не «раскачались».

Судя по обновленному сертификату, до нас доберется именно рестайлинговая версия: машина немного выросла в длину из-за новых бамперов, а заодно и модернизировала двигатель. В старом сертификате 1,5-литровый мотор выдавал 100 л.с., а в новом — уже 106 л.с. Немного вырос и максимальный крутящий момент, это было достигнуто за счет изменения передаточных чисел в механической коробке передач. Двухпедальной версии для FAW D60 не предусмотрено.

Как и в прошлый раз, Одобрение типа транспортного средства было выдано одной из дочерних структур калининградского «Автотора». Это, скорее всего, означает, что FAW решил локализовать сборку машины. Правда, пока неизвестно, будет это крупноузловая сборка или же производственный процесс включит в себя сварку и окраску кузовов.

Базовое оснащение автомобиля осталось практически неизменным. Начальная версия, судя по ОТТС, включает в себя электростеклоподъемники, две подушки безопасности и систему ЭРА-ГЛОНАСС (последняя отсутствовала в сертификате, выданном в 2015 году).

Продажи FAW D60 должны начаться осенью, машину, уже обновленную, китайцы вновь привезут на Московский международный автосалон. Тогда же, вероятнее всего, будут объявлены и цены, которые вряд ли окажутся конкурентноспособными.

Помимо D60 в этом году в России может появиться и обновленный кроссовер FAW Bestrun X40.

В конце июля в России должны стартовать продажи кроссовера FAW Bestrun X80. Комплектации уже известны.

Фото: FAW