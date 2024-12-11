Популярный китайский бренд переписал цены на свои автомобили в России

Марка Omoda в декабре повысила цены на весь модельный ряд в России

Все модели марки Omoda снова подорожали. Цена седана Omoda S5, его заряженной GT-версии и кроссовера Omoda C5 в обоих исполнениях стала выше на 50 тыс. рублей или 1,53-2,45% в зависимости от модели и комплектации.

Обновленный C5 теперь стоит от 2 569 900 до 3 309 900 рублей. Прежняя версия кроссовера 2024 г. в. в базе стоит уже 2 369 900 рублей вместо прежних 2 319 900 рублей. Топовая модификация обойдется в 3 259 900 рублей вместо прежних 3 209 900 рублей.

Седан Omoda S5 в единственной комплектации Classic стоит уже не 2 079 000 рублей, а 2 129 900 рублей. А стоимость заряженной версии Omoda S5 GT в исполнении Tech составит уже 2 479 900 рублей.

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Источник: Omoda