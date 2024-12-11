#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автопарк России обновится, а качество авто улучшится — власти профинансируют
11 декабря
Автопарк России обновится, а качество авто улучшится — власти профинансируют
Мишустин сообщил о выделении ₽18 млрд на...
Названы самые частые поломки в машине в сильные холода
11 декабря
Названы самые частые поломки в машине в сильные холода
Эксперт Кузин перечислил шесть проблем с...
Созвездие путешествий
11 декабря
Идеально для путешествий: вклад бренда в развитие автотуризма отметили наградой
Jetour удостоился награды Russian Traveler...

Популярный китайский бренд переписал цены на свои автомобили в России

Марка Omoda в декабре повысила цены на весь модельный ряд в России

Все модели марки Omoda снова подорожали. Цена седана Omoda S5, его заряженной GT-версии и кроссовера Omoda C5 в обоих исполнениях стала выше на 50 тыс. рублей или 1,53-2,45% в зависимости от модели и комплектации.

Обновленный C5 теперь стоит от 2 569 900 до 3 309 900 рублей. Прежняя версия кроссовера 2024 г. в. в базе стоит уже 2 369 900 рублей вместо прежних 2 319 900 рублей. Топовая модификация обойдется в 3 259 900 рублей вместо прежних 3 209 900 рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

Седан Omoda S5 в единственной комплектации Classic стоит уже не 2 079 000 рублей, а 2 129 900 рублей. А стоимость заряженной версии Omoda S5 GT в исполнении Tech составит уже 2 479 900 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: Omoda

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
11.12.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0