Полный привод, клиренс 40 см, 12 тонн на ось — новый российский грузовик

Александр Бредихин, АО «Романов»: основой для БАЗ стали надежные военные машины

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков узнал у руководителя департамента маркетинга АО «Романов» Александра Бредихина о новых отечественных полноприводных грузовиках БАЗ – об их конструкции, локализации и ценах, которые приятно удивили.

— Одна из ярких премьер нынешней выставки – полноприводные грузовики БАЗ. Как возникла идея производить такие машины?

— Изначально была идея диверсификации оборонных предприятий, чтобы они начали выпускать и гражданскую продукцию. Эта идея появилась в компании «Алмаз-Антей». Было решено привлечь молодых специалистов – дизайнеров, инженеров, программистов, а главное, людей, которые горят желанием создать что-то новое. В качестве базы мы использовали военные машины, это стало основой для разработки нового продукта.

В отличие от военных машин, которые не могут выезжать на дороги общего пользования, нам пришлось уменьшить размеры, заново создать некоторые элементы, и так появился прототип с колесной формулой 6×6, независимой подвеской и высокой проходимостью. Эти машины предназначены для эксплуатации в условиях, где нет дорог, и отвечают требованиям таких потребителей, как предприятия, занимающиеся добычей нефти и газа. Но, что немаловажно, наша техника комфортна для водителя.

— Сегодня это машины с колесной формулой 6×6. А будут ли варианты 8×8 или 4×4?

— Будут. Шасси БАЗа тем и уникально, что позволяет варьировать колесную базу с шагом в 50 мм. Мы можем производить любую колесную базу в заданных рамках – от 3 метров (минимальная база) до 6 метров (максимальная). Мы не экспериментируем с шириной, но длина модели может быть разной. Например, самосвал имеет базу 3800 мм, тягач – 3600 мм, цементовоз — до 6000 мм.

— Смотрю на раму и замечаю много отверстий…

— В наших машинах многие видят школьный конструктор – помните такой с винтиками и гаечками – у нас концепция примерно такая же.

— На какую цену вы ориентируетесь?

— О цене грузовых автомобилей говорить сложно, так как стоимость может увеличиваться в 2 раза из-за надстроек. Но в среднем, например, шасси с базой 3600 мм будет стоить от 16 млн рублей по ценам текущего года. Наш тягач обойдется в 16 млн 800 тысяч рублей, а самосвал – в 17 млн 300 тысяч рублей.

Первые серийные машины поступят в продажу в 2025 году, и, возможно, цена немного подрастет. Конечно, на стоимость влияет увеличение утильсбора и уровень инфляции.

Недавно прошла конференция по грузовикам, где обсуждали рыночные тенденции. Прогнозируется, что в начале 2025 года цены на тяжелую технику вырастут на 10%, плюс утильсбор и инфляция. Однако в целом это не окажет серьезного влияния на цену продукта.

Отмечу, что в 2023 году рынок средних и тяжелых грузовиков вырос на 70% по сравнению с 2022 годом. В основном, за счет самосвалов. Это связано с активным строительством дорог, мостов и другими крупными инфраструктурными проектами. Ожидается, что в 2024 году продажи снизятся на 13% по сравнению с 2023 годом, но все равно останутся на высоком уровне, потому что в прошлом году был небывалый рост.

Но здесь еще сыграл свою роль отложенный спрос 2022 года. Многие компании пытались разобраться, как адаптироваться к новым условиям. В 2023 году ситуация прояснилась, пришли новые игроки (китайцы), появились новые модели, и автомобили нашли своих покупателей.

Что касается нашей техники, она выгодно отличается от того, что есть на рынке. Например, дорожный просвет – 40 см, полный привод, независимая рессорная подвеска. Это позволяет значительно увеличивать грузоподъемность. Расчетная нагрузка на каждую ось – 12 тонн, чего нет у наших конкурентов! Это, конечно, сказывается на проходимости.

Развесовка наших машин позволяет устанавливать подъемное устройство сразу за кабиной, и это важно. Многие производители избегают этого, но хочу отметить, что потенциальные дилеры высоко оценили наши машины.

Кроме того, мы уверены в качестве нашей продукции и предоставляем гарантию на 24 месяца или 150 000 км пробега. Уверяю вас, у китайцев эти условия гораздо скромнее.

— Как обстоят дела с дилерами?

— Европейцы ушли, но остались надежные, хорошо налаженные предприятия. Мы ведем переговоры с двумя крупными дистрибьюторами, которые имеют опыт обслуживания европейской техники.

С самого начала продаж мы формируем склады запчастей – это важный момент. Мы планируем, что на начало продаж нашей техники будет около 60 точек, и стараемся расположить их ближе к регионам с развитой нефтегазодобычей и крупным строительством – это, прежде всего, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

— Мы с удовольствием продолжим следить за бизнесом АО «Романов», потому что это не просто импортозамещение, а уникальный отечественный продукт.

— Хотел бы добавить, что мы сегодня говорим о локализации на уровне 90%. Но под словом «локализация» обычно подразумевают, что в стране налажен выпуск зарубежных узлов и деталей. В нашем же случае все эти 90% разработаны и производятся в России – двигатель, коробка передач, кабина и т. д.— все наше, отечественное, без зарубежных аналогов.

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